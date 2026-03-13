FOTO | Drone finisce su un albero: piovono droga, mini telefoni e Sim

NAPOLI – Dal drone incagliato su un albero, sono cominciate a cadere svariate cose: hashish ma anche mini cellulari, schede Sim, penne Usb e pure un caricabatterie. Era evidentemente il ‘carico’ che il drone (che dopo essersi impigliato è volato via in fretta) trasportava. Ora ci saranno indagini in corso per capire cosa è successo e da dove prevenivano gli oggetti.

A intervenire, ieri sera intorno alle 19.45, sono stati i carabinieri della compagnia Napoli Stella: il drone era rimasto incastrato su un albero in via Don Bosco, nel centro Salesiani Don Bosco. Quando si era rialzato in volo per ripartire, aveva appunto perso ciò che trasportava: 200 grammi di hashish, un telefono cellulare, 4 pennette usb, 2 mini telefoni, 16 sim, dei caricabatterie e cavetti vari. Tutto è stato sequestrato.