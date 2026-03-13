A Verissimo il ricordo di Enrica Bonaccorti: tutti gli ospiti del weekend

ROMA – Nuovo weekend e nuova puntata di Verissimo in arrivo. Sabato nel salotto di Silvia Toffanin, alle 16.30 su Canale 5 la nuova fase di vita dell’ex tennista Camila Giorgi che nelle settimane scorse ha annunciato via social, prima la sua gravidanza e poi di essersi sposata. Con lei in studio il marito Andreas Pasutti. Ospiti del programma anche Alexia, pronta a tornare sul palco con un concerto evento a Milano, l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio e la modella Helena Prestes che sta attraversando un periodo doloroso per la perdita del padre. Inoltre, si racconterà il rapper GionnyScandal, tra i prossimi concorrenti di “Grande Fratello Vip”. Infine, intervista di famiglia per Carmen Di Pietro con i figli Alessandro e Carmelina.

GLI OSPITI DI DOMENICA

Domenica Verissimo ricorderà Enrica Bonaccorti, appena scomparsa, riproponendo la sua ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin, lo scorso 25 gennaio. Sarà ospite Ilary Blasi, che da martedì 17 marzo tornerà su Canale 5 alla guida della nuova edizione di “Grande Fratello Vip”. Pronta per entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia, sarà in studio anche Antonella Elia. E poi, intervista-ritratto per Patty Pravo, icona della musica italiana, con 60 anni di carriera. Con la sua energia, spazio anche alla musica e al percorso di Elettra Lamborghini e alla sensibilità artistica di Francesco Renga.

Infine, saranno ospiti Patrizia Mercolino, con il marito Antonio e il loro avvocato Francesco Petruzzi per un aggiornamento sulla straziante perdita del loro piccolo Domenico, scomparso a febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito a un trapianto di cuore che non ha avuto l’esito sperato, a causa di una serie di incredibili errori.