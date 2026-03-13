venerdì 13 Marzo 2026

VIDEO | “Aspetto le dimissioni di Mattarella”: il signor Orazio e il fuori programma che spiazza Meloni

La premier ieri sera ha chiuso l’evento di FdI a Milano per il sì al referendum ma prima dell'inizio un uomo è salito sul palco imbarazzando la presidente del Consiglio

di Sausan KhalilData pubblicazione: 13-3-2026 ore 10:19Ultimo aggiornamento: 13-3-2026 ore 11:10

ROMA – Curioso fuori programma per la premier Giorgia Meloni, che ieri sera ha chiuso l’evento di FdI a Milano per il sì al referendum. Poco prima di iniziare il suo comizio e salutare i presenti, la presidente del Consiglio è stata raggiunta sul palco da un uomo che si è voluto presentare: “Musumeci, Orazio Musumeci”, Meloni con lo sguardo interrogativo si è guardata intorno per capire cosa stesse succedendo, ricambiando il saluto. Prima di lasciare il palco, poi, l’uomo le ha detto: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”. La premier, tra lo sconcerto più totale e l’imbarazzo ha aperto le braccia per poi iniziare il suo discorso.

IL GESTO ANNUNCIATO

Il gesto del signor Musumeci non era improvvisato. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un video: “Sono pronto e in partenza per Milano dove dopo le 15 presiederò al Teatro Franco Parenti alla presentazione della riforma della giustizia per un faccia a faccia con l’onorevole Meloni. Sarà un piacere incontrarla per la prima volta e le farò questa sorpresa. Vi aggiornerò”.

