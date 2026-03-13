Guerra in Iran, a Erbil ucciso un soldato francese. Macron: “Noi lì per combattere il terrorismo, attacco inaccettabile”

ROMA – Un militare francese ha perso la vita e diversi altri sono rimasti feriti durante un attacco avvenuto ieri nella regione di Erbil, nel nord dell’Iraq. Lo ha annunciato ieri sera il Presidente francese Emmanuel Macron che ha condannato ed espresso il proprio cordoglio alla famiglia. A perdere la vita è stato l maresciallo Arnaud Frion del 7° Battaglione Cacciatori Alpini di Varces. Faceva parte di una missione francese, nell’ambito di una missione internazionale, nel Kurdistan iracheno per sostenere l’esecutivo locale di Erbil nella lotta al antiterrorismo Islamico. L’attacco è avvenuto con l’utilizzo di droni.

“È MORTO PER LA FRANCIA, ATTACCO INACCETTABILE”

“È morto per la Francia. Alla sua famiglia, ai suoi fratelli d’armi, voglio esprimere tutto l’affetto e la solidarietà della Nazione”, ha detto Macron, definendo “inaccettabile” l’attacco “contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l’Isis dal 2015”. Il presidente francese ha rivendicato la presenza in Iraq dicendo che “rientra strettamente nel quadro della lotta al terrorismo” e che “la guerra in Iran non può giustificare tali attacchi”. Nell’attacco ci sono anche feriti: “Molti dei nostri soldati sono rimasti feriti. La Francia è al loro fianco e alle loro famiglie”, ha detto Macron.