venerdì 13 Marzo 2026

Guerra in Iran, a Erbil ucciso un soldato francese. Macron: “Noi lì per combattere il terrorismo, attacco inaccettabile”

Il presidente francese condanna l'attacco avvenuto ieri in Iraq in cui ha perso la vita un militare che faceva parte di una missione antiterrorismo

Data pubblicazione: 13-3-2026 ore 7:22Ultimo aggiornamento: 13-3-2026 ore 7:34

ROMA – Un militare francese ha perso la vita e diversi altri sono rimasti feriti durante un attacco avvenuto ieri nella regione di Erbil, nel nord dell’Iraq. Lo ha annunciato ieri sera il Presidente francese Emmanuel Macron che ha condannato ed espresso il proprio cordoglio alla famiglia. A perdere la vita è stato l maresciallo Arnaud Frion del 7° Battaglione Cacciatori Alpini di Varces. Faceva parte di una missione francese, nell’ambito di una missione internazionale, nel Kurdistan iracheno per sostenere l’esecutivo locale di Erbil nella lotta al antiterrorismo Islamico. L’attacco è avvenuto con l’utilizzo di droni.

“È MORTO PER LA FRANCIA, ATTACCO INACCETTABILE”

“È morto per la Francia. Alla sua famiglia, ai suoi fratelli d’armi, voglio esprimere tutto l’affetto e la solidarietà della Nazione”, ha detto Macron, definendo “inaccettabile” l’attacco “contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l’Isis dal 2015”. Il presidente francese ha rivendicato la presenza in Iraq dicendo che “rientra strettamente nel quadro della lotta al terrorismo” e che “la guerra in Iran non può giustificare tali attacchi”. Nell’attacco ci sono anche feriti: “Molti dei nostri soldati sono rimasti feriti. La Francia è al loro fianco e alle loro famiglie”, ha detto Macron.

Leggi anche

Sparatoria in una sinagoga a Detroit: ucciso l’aggressore

di Redazione

L’esercito del Sud Sudan riprende Akobo, città caduta in mano ai ribelli

di Alessandra Fabbretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»