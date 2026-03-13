L’oroscopo di venerdì 13 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Per i cambiamenti nel lavoro i tempi sono giusti, potresti anche ricevere un incarico importante. Se ti interessa una persona, muoviti ora.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Affronta problemi subito, devi stare attento alle relazioni tra familiari. Ma i soldi? Molte delle tue ambizioni sono frenate proprio dall’aspetto pratico, finanziario.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Se devi farti valere in una discussione di lavoro questa è la giornata giusta. È la prontezza di spirito a dare il titolo di maggior risalto alla giornata.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Se possibile anticipa i tempi, fai una scelta di lavoro e segui il tuo istinto. Sorvegliati speciali sono i rapporti con le figlie e i figli, le sorelle e i fratelli.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Ti senti più forte in questa giornata. Hai un progetto in testa e questa volta fai sul serio!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
L’amore proprio in questi giorni potrebbe lasciarsi andare ad una bella emozione. Sul lavoro qualcuno ti metterà da parte, ma questo non è un problema, le risorse non ti mancano per il futuro.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Situazione più tranquilla e rilassata ma c’è da organizzare un nuovo lavoro oppure devi chiedere un cambio di orario o di ruolo e potrebbe non essere facile ottenerlo.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Un briciolo di fortuna in più. Nullaosta a nuovi progetti ed a novità di tipo sentimentale.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
E’ un ottimo giorno, se è nato un amore in questi ultimi giorni bisogna portarlo avanti. Un periodo di recupero con progetti di lavoro importanti, ma meno intensivi.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Recupero nell’attività pratica e buone occasioni di guadagno anche se la giornata è frenetica. Puoi recuperare una storia che sembrava finita… ma molto dipende anche da chi incontri, non ami stare a ricasco di qualcun altro.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Le questioni legali, finanziarie vanno curate bene, in amore c’è qualche piccola diatriba da superare, conviene osservare e non parlare, buone notizie tra qualche settimana.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Oggi parlare è più facile, capirsi è più semplice. Periodo di ripresa in amore, decisioni importanti. Metti in pratica idee e progetti.