Meteo, le previsioni di venerdì 13 marzo 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

La pressione aumenta leggermente. La giornata sarà contrassegnata da un tempo generalmente stabile al Nord con cielo parzialmente nuvoloso e locali nebbie mattutine in pianura. Molte nubi al Centro con qualche piovasco sulle Marche e sui settori montuosi. Nubi irregolari al Sud con un tempo instabile con rovesci nel pomeriggio, soprattutto su rilievi e zone vicine.

NORD

La pressione aumenta un po’ sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di atmosfera stabile, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso. Saranno possibili delle nebbie mattutine sulle zone pianeggianti centro orientali. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno poco mossi. Valori massimi attesi tra i 14 e i 17°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

La pressione aumenta un po’ sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto al mattino sugli Appennini e sulle Marche, qui con qualche piovasco. Nel pomeriggio ci sarà una debole instabilità sui settori montuosi e zone vicine. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari saranno calmi o poco mossi. Valori massimi compresi tra i 13 e i 18 gradi su gran parte delle città.

SUD E SICILIA

La pressione è stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata perlopiù asciutta anche se saranno possibili occasionali piovaschi sui monti. Il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso. Nel pomeriggio aumenterà l’instabilità su Appennini e zone vicine, a livello piuttosto locale anche in Sicilia. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili. Valori massimi attesi tra i 12°C di Potenza e i 17°C di Napoli e Palermo.