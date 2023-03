ROMA – Agli Oscar 2023 Hugh Grant non brilla per eleganza. L’attore inglese protagonista di tanti film romantici, sul tappeto rosso è apparso scocciato e reticente alle domande della conduttrice pre-cerimonia Ashley Graham. “C’è tutta l’umanità qui, è la fiera della vanità“, il commento di Grant sulla cerimonia. A una domanda sul suo abito ha quindi risposto: “Indosso semplicemente il mio vestito… non ricordo chi è il mio sarto“. Ancora più imbarazzante è stata la risposta su “Glass Onion – Knives Out”, il sequel di “Cena con delitto – Knives Out” di cui Grant è uno degli interpreti. Graham gli ha chiesto se sia stato eccitante prendere parte al film: “Ma se appaio sono 3 secondi!”, la risposta spiazzante. Dulcis in fundo, a conclusione dell’intervista Grant ha alzato gli occhi al cielo, mentre si congedava.

Hugh Grant delivers a masterclass performance in apathy.#Oscarspic.twitter.com/N0bOE4UaUf — James Melville (@JamesMelville) March 13, 2023

Ma non finisce qui. Un altro momento decisamente non brillante è stato quando l’attore è salito sul palco del Dolby Theater per annunciare insieme a Andie MacDowell, (co-protagonista con Grant di “Quattro matrimoni e un funerale”) l’Oscar per la migliore scenografia. Il protagonista di Notting Hill scherzando ha parlato dell’importanza di usare creme per il viso per restare giovani, come ha fatto la sua collega che è “ancora splendida”, mentre io sono “essenzialmente uno scroto”.

Hugh Grant raising “awareness for the use of a good moisturiser” in the best self-deprecating fashion that British humour can come in 😄 pic.twitter.com/mCucLzwXXR — Dr Iris Sutter G (@IrisSutterG) March 13, 2023