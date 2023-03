Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 marzo 2023

CAOS BANCHE USA, RISCHIO CONTAGIO

Il sistema bancario americano pesa sui mercati europei. Le tensioni innescate dal crollo della Silicon Valley Bank, protagonista del peggiore fallimento bancario dalla crisi del 2008, stanno creando il panico sulle borse. Piazza Affari è la peggiore del Vecchio continente, con crolli e sospensioni a raffica. Si teme un contagio, nonostante la Federal Reserve abbia annunciato che verranno tutelati i depositi. Una rete di protezione che al momento non basta a placare il caos. Intanto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti monitora la situazione e apprezza l’azione “tempestiva” delle Autorità americane.

FISCO, DA DOMANI CONFRONTO GOVERNO-PARTI SOCIALI

Riforma del fisco in dirittura d’arrivo. In vista del Consiglio dei ministri sulla delega fiscale, le parti sociali sono state convocate domani e mercoledì per un confronto a Palazzo Chigi. Si comincia domani pomeriggio con Cgil, Cisl e Uil. Poi, il giorno dopo saranno ricevute le associazioni delle imprese. Per il governo parteciperanno il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il suo vice Maurizio Leo e il sottesegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Le imprese plaudono alla riforma. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, promuove la bozza del governo: “Va nella giusta direzione”, dice. Bonomi approva in particolare l’eliminazione dell’Irap, anche se, sottolinea, al momento la delega la cancella “solo ad artigiani e commercianti”.

GOVERNO, SERVE PIU’ COORDINAMENTO SU MIGRANTI

Vertice a Palazzo Chigi sul tema migranti fra la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guido Crosetto e i vertici dei Servizi segreti. Uno degli scenari presi in considerazione nella riunione di questa mattina, prevede un maggior coordinamento sulla sorveglianza marittima per l’individuazione dei barconi che trasportano migranti in acque extraterritoriali, con il coinvolgimento della Marina militare, che ha gli strumenti tecnologici adeguati.

Da Bruxelles un portavoce della Commissione ribadisce che smantellare le attività dei trafficanti di persone è un obiettivo su cui c’è l’impegno dell’Europa.

PAPA FRANCESCO FESTEGGIA 10 ANNI DI PONTIFICATO

Papa Francesco festeggia dieci anni di pontificato e rilancia l’appello per la pace. “Mi fa soffrire vedere i morti, sia russi che ucraini”, dice in un podcast realizzato dal Pontefice con i media vaticani, proprio in occasione dei dieci anni dall’elezione. Francesco, vescovo venuto dall’Argentina, non pensava che sarebbe stato il Papa che avrebbe guidato la Chiesa universale nel tempo della Terza guerra mondiale: “Non me lo aspettavo- racconta- pensavo che la guerra in Siria fosse già una cosa singolare, poi sono arrivate le altre”. Dietro le guerre, ribadisce il Papa, “c’è l’industria delle armi, e questo è diabolico”.