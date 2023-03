‘Plastic free 2023’, quattro i comuni italiani premiati

ROMA – Sono quattro i comuni italiani che hanno ottenuto il premio ‘Plastic Free 2023’ con il massimo livello di virtuosità. A ricevere l’ambito riconoscimento a forma di tartaruga, durante la cerimonia che si è tenuta oggi a Bologna presso il Palazzo Re Enzo, sono Termoli (CB), Borgo Virgilio (MN), Mogliano Veneto (TV) e Legnago (VR). Delle oltre 360 città italiane che hanno avanzato la candidatura a ‘Plastic Free Onlus’, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in 68 hanno superato la valutazione ricevendo l’attestato di virtuosità con 1, 2 o 3 tartarughe, in crescita dai 49 Comuni della prima edizione del 2022.

“Il ringraziamento va ai nostri 250.000 volontari, in azione in tutta Italia anche oggi- ha commentato Luca De Gaetano, presidente di ‘Plastic Free’- Grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni, infatti, possiamo premiare quasi 70 comuni italiani che si sono distinti per il loro operato a tutela dell’ambiente, la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la gestione dei rifiuti urbani e le attività virtuose in sinergia con la nostra onlus.

La transizione ecologica è una sfida che possiamo vincere solo con un gioco di squadra tra persone, enti e imprese che ci veda tutti protagonisti”. In tre anni, l’associazione ‘Plastic Free’ ha realizzato 3.500 appuntamenti di raccolta dove si sono rimossi dall’ambiente 3 milioni di chili di plastica e rifiuti che inquinavano coste e territorio italiani.

La onlus punta poi alla sensibilizzazione dei più giovani grazie ai progetti nelle scuole: sono 118.975 gli studenti sensibilizzati con iniziative dedicate mentre 38 istituti sono divenuti ‘Plastic Free’ con l’installazione di un depuratore per l’acqua potabile e la donazione di borracce agli alunni. Infine, 165 tartarughe marine sono state salvate da morte certa e oltre 1.000 sono state accompagnate alla nascita.

“Risultati che ci riempiono d’orgoglio e che sono il frutto della passione dell’esercito di volontari Plastic Free- ha concluso De Gaetano- Il nostro impegno continua al fianco delle amministrazioni e di tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro Pianeta”.