FOTO | Bomba carta e scritte anarchiche contro un circolo Pd a Roma

ROMA – Vandalizzata nella notte la sede del circolo del Pd ‘Italia Lanciani’ a Roma, in via Catanzaro. “Una bomba carta è stata gettata all’interno rompendo i vetri della finestra – fanno sapere dal circolo dem – Chi usa la violenza contro le sedi democratiche è nemico della democrazia. Ma noi non ci faremo intimidire. Continueremo il nostro lavoro. Perché i principi della Repubblica enunciati nella nostra Costituzione sono e saranno sempre la nostra bussola. Sì al confronto delle idee. No alla violenza. Con chi ha a cuore i valori costituzionali ci vediamo presto a via Catanzaro”. Oltre alla bomba carta, all’esterno della sede del Pd sono apparse scritte a sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41-bis, oltre alla sigla degli anarchici.

Sempre sui social la denuncia della senatrice Cecilia D’Elia: “Stanotte un attacco vile ha colpito il circolo Pd a cui sono iscritta, Italia Lanciani. Tutta la mia solidarietà al segretario Vittorio Infante, alle altre iscritte e agli iscritti, ai giovani democratici. So che non ci lasceremo mai intimidire. Noi ci siamo, solo qualche domenica fa tante e tanti sono venuti a votare alle primarie nella nostra sede e nel gazebo in piazza Bologna. Ci siamo rimessi in cammino e non ci faremo fermare da chi usa la violenza per colpire il nostro impegno”.

SCHLEIN: “NESSUN ATTO VIGLIACCO FERMERÀ NOSTRO LAVORO”

“Nessuna bomba carta, nessuna intimidazione e nessun atto vigliacco fermeranno il lavoro della comunità dei democratici e delle democratiche”. La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato il segretario del circolo Pd ‘Italia Lanciani’, Vittorio Infante, per ribadirgli la vicinanza, la solidarietà e l’appoggio suoi personali e di tutto il Partito democratico dopo l’attacco alla sede subìto nella notte a Roma. “Con la stessa determinazione, insieme continueremo con il nostro impegno ogni giorno“, ha concluso la leader dem.