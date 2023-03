Oscar, Lady Gaga soccorre un fotografo sul carpet ma poi si ‘pente’

ROMA – Camminata da diva, sguardo fisso in avanti. In molti aspettavano l’arrivo di Lady Gaga sul carpet degli Oscar 2023, che quest’anno ha cambiato colore, da rosso a champagne. Ad accalcarsi davanti alla star per scattare la foto migliore, tanti fotografi e proprio mentre Lady Germanotta stava passando, uno di loro è caduto.

Lady Gaga corre ad aiutare un fotografo che cade sul red carpet 🤍🥲 #Oscars pic.twitter.com/DVPGcu090O — Trash Italiano (@trash_italiano) March 13, 2023

Vista la scena, l’interprete di ‘Hold my hand’ è andata subito in soccorso dell’uomo che però, forse preso alla sprovvista, ha dato due pacche sui fianchi a Lady Gaga. La cantante sembra non aver gradito il gesto e con sguardo infastidito ha proseguito la sua passerella.

non lady gaga, una della cantautrici, compositrici e attrici più importi sul pianeta terra, che corre ad aiutare un fotografo che si è capottato e si dimostra più umile di me che mi sarei molto probabilmente messa a ridere 😭😭😭#Oscars95 #Oscarspic.twitter.com/6XitMPNi2j — Roberta || 3/3 🏆💛💙 (@roberta5995) March 13, 2023

