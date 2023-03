VIDEO | Oscar 2023, ‘Everything Everywhere All at Once’ domina la serata. Lady Gaga e Rihanna commuovono

ROMA – Archiviato lo schiaffo dello scorso anno di Will Smith, quella degli Oscar 2023 è stata una serata all’insegna della commozione. A dominare letteralmente la serata è il film ‘Everything Everywhere All at Once’ che si porta a casa ben sette statuette su undici nomination. La pellicola firmata Daniel Kwan e Daniel Scheinert (i Daniels) si è aggiudicata le migliori categorie: miglior regia, miglior film, migliore attrice protagonista (Michelle Yeoh), migliori attori non protagonisti (Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis) e miglior sceneggiatura originale.

L’Oscar come ‘miglior attore protagonista‘ invece, è andato a Brendan Fraser per il film ‘The Whale’. “Ho iniziato trent’anni fa a fare film e non sempre le cose sono andare come dovevano. Ora sono qui. Ritornare in superficie non è facile ma ce l’ho fatta, ci sono persone che me l’hanno permesso, i miei figli”, ha detto l’attore nel suo discorso di ringraziamento.

Tra gli altri riconoscimenti ‘Pinocchio‘ di Guillermo Del Toro si è aggiudicato quello di miglior film d’animazione mentre quattro Oscar (tra cui quello come miglior film straniero) sono andati alla pellicola tedesca “Niente di nuovo sul fronte occidentale“.

NIENTE OSCAR PER L’ITALIA

Delusione invece per l’Italia. Nessuna statuetta per Alice Rohrwacher, candidata per il miglior cortometraggio con ‘Le Pupille’ (premio vinto da An Irish Goodbye) e Aldo Signoretti candidato per il miglior trucco in Elvis (premio vinto da Adrien Morot, Judy Chin e Annemarie Bradley per The Whale).

LE PERFORMANCE DI LADY GAGA E RIHANNA

Premi a parte, nella serata degli Oscar 2023 a prevalere sono state senza dubbio le emozioni. Una delle protagoniste in questo senso, è stata Lady Gaga, che tolto il vestito di Versace, è salita sul palco del Dolby Theatre struccata, in jeans e maglietta per esibirsi in una versione intima del brano ‘Hold my hand’, colonna sonora del film ‘Top Gun: Maverick’. “Abbiamo tutti bisogno di eroi. Trova il tuo eroe dentro di te”, ha detto la star prima di esibirsi.

Ad emozionare il pubblico degli Oscar è stata anche Rihanna, che si è esibita sulle note del brano ‘Lift me up’ parte della colonna sonora di “Black Panther: Wakanda Forever” e nominato per la Migliore canzone.

LE LACRIME DI JOHN TRAVOLTA

Come da tradizione, anche quest’anno l’Academy ha voluto rendere omaggio agli amici scomparsi. Con Lenny Kravitz al pianoforte che ha suonato ‘Calling my angel’, nel momento ‘In memoriam’, introdotto da John Travolta, sono stati nominati tra i tanti Irene Papas, Kirstie Allen, Ray Liotta, Irene Cara, Jean Luc Godard, Burt Bacharach, Angela Lansbury, Vangelis, James Caan, Raquel Welch. Tra questi anche Gina Lollobrigida e il truccatore italiano Maurizio Silvi. A molti poi, non sono sfuggite le lacrime di John Travolta per Olivia Newton-John, sua compagna in ‘Grease’ scomparsa l’anno scorso.

John Travolta gets emotional as he introduces the “In Memoriam” segment at the #Oscars: “They’ve made us smile, and became dear friends who we will always remain hopelessly devoted to.” https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/67NZN8e11d — Variety (@Variety) March 13, 2023