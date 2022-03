Un bistrot trasparente per vedere il Monte Bianco

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Courmayeur (Aosta), 13 mar. – C’era già un primo angolo, panoramico, trasparente e a sbalzo sul ghiaccio del Gigante. Ora, la trasparenza e le linee iconiche di un noto marchio del design italiano sono estese a tutto il bistrot della funivia del Monte Bianco Skyway, ai 3.466 metri di quota di Punta Helbronner. In occasione del Courmayeur Design Week-end, è stato inaugurato il Kartell bistrot panoramic, il caffè più alto d’Italia nato dalla collaborazione tra la Skyway e Kartell, azienda leader nella produzione industriale di oggetti di design di qualità. Il bistrot è realizzato con materiale trasparente, per “godere senza compromessi del sorprendente panorama di Punta Helbronner”. Il progetto, completamente “green”, è allestito con arredi realizzati nel nuovo policarbonato 2.0, esclusiva dell’azienda milanese per l’arredamento, prodotto da scarti industriali della cellulosa e della carta e certificato Iscc (International sustainability and carbon certification).