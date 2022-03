Mtv porta a Cervinia l’elettronica internazionale

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Valtournenche (Aosta), 13 mar. – Un grande evento musicale per salutare la stagione dello sci della ripartenza. Breuil-Cervinia organizza, sabato 30 aprile, il concerto Mtv Snowball Cervinia, che si terrà a Plan Maison, ai piedi del Cervino, a 2.555 metri di quota. L’ultimo giorno di sci sul versante italiano del comprensorio internazionale del Cervino, che comprende anche la svizzera Zermatt, sarà domenica 1 maggio. L’Mtv Snowball Cervinia sarà un “evento di respiro internazionale, che porterà musica elettronica e divertimento ad alta quota” promette in una nota la Cervino spa, società degli impianti di risalita della Valtournenche. A Plan Maison, in un luogo unico “circondato da monti innevati e cielo cristallino, vi aspettano quattro ore di musica no stop in consolle e sotto palco, per ballare e divertirsi al ritmo incessante di uno straordinario super dj e un duo d’eccezione”. Gli organizzatori aggiungono che “il cast di questa prima edizione sarà svelato a fine marzo: farà da apripista un’artista emergente del panorama italiano selezionata tramite Mtv New Generation, un’iniziativa che offre visibilità a giovani talenti della musica attraverso le piattaforme e gli eventi firmati Mtv”. L’evento sarà realizzato in collaborazione con Radio 105, con gli speaker Fabiola e Dario Spada, conduttori del programma “105 Music&Cars”, presenteranno il concerto, mentre il team di animazione dell’emittente riscalderà l’atmosfera dal grande palco durante il pre-show. All’insegna del motto “lascia la montagna meglio di come l’hai trovata”, l’Mtv Snowball Cervinia sarà all’insegna della sostenibilità: un evento “plastic free”, in cui anche grazie ai presentatori, agli artisti e a squadre di volontari, il pubblico verrà sensibilizzato alle tematiche ambientali e al riciclo.