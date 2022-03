Sull’A14 si ribalta pullman con rifugiati ucraini, una vittima

ROMA – Un pullman con a bordo cittadini ucraini si è rovesciato questa mattina alle prime luci dell’alba sulla A14. Il mezzo, proveniente dall’Ucraina con destinazione finale Pescara, per cause in corso di accertamento si è ribaltato.



Secondo quanto si apprende sarebbero 22 i passeggeri e nell’incidente sarebbe morta una donna, rimasta incastrata sotto il mezzo. In questo momento i passeggeri si trovano presso la caserma della sottosezione polizia stradale di Forlì per ricevere una prima assistenza in attesa di riprendere il viaggio.