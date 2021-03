Gianni Morandi ricoverato: è in condizioni stabili

CESENA – Restano stabili le condizioni cliniche di Gianni Morandi, ricoverato da giovedì sera al Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena per un incidente di cui è rimasto vittima mentre bruciava delle sterpaglie.

La seconda notte di degenza, fa sapere l’Ausl della Romagna, “è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare”. Il cantante bolognese, che non è in pericolo di vita, è “monitorato costantemente dall’equipe medica che lo ha in cura per le ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe”, e l’Azienda sanitaria spiega che “i trattamenti medici procedono”, aggiungendo che “al momento non è in programma alcun tipo di trattamento chirurgico“.