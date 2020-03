Coronavirus, Trump dichiara l’emergenza nazionale

ROMA – “Dichiaro l’emergenza nazionale, due parole molto importanti”: lo ha detto oggi il presidente americano Donald Trump, annunciando nel corso di un punto stampa dedicato al contrasto al coronavirus l’allocazione di risorse per gli Stati per 50 miliardi di dollari. Durante il suo intervento, nel Giardino delle rose, alla Casa Bianca, Trump ha sostenuto che rispetto al resto del mondo nel contrasto al coronavirus gli Stati Uniti hanno ottenuto “progressi incredibili”. Il presidente ha poi ricordato che oggi l’Europa e’ stata indicata dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) come il nuovo “epicentro” della pandemia. L’allocazione dei fondi straordinari annunciata oggi prevede un coordinamento della risposta sul piano sanitario tra il governo federale, gli Stati e i governi locali.