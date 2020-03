Boom di donatori al Cardarelli di Napoli, 250 persone in 3 giorni

NAPOLI – “La risposta dei cittadini napoletani ai nostri appelli è stata eccezionale”. Michele Vacca, direttore del centro regionale sangue e direttore del centro trasfusionale dell’ospedale Cardarelli di Napoli, racconta alla Dire del notevolissimo afflusso di donatori, che nelle ultime ore si sono triplicati.

Negli ultimi tre giorni, questi i dati comunicati alla Dire, circa 250 persone hanno donato il sangue al Cardarelli, circa 85 persone al giorno.

“La media giornaliera – spiega Vacca – è di 30 donatori”, con un aumento, quindi, di oltre 50 donatori al giorno. I dati di tutta la Campania saranno disponibili’ lunedì “ma c’è stato un aumento sostanziale di donatori” un po’ in tutti i centri trasfusionali regionali. Nella settimana precedente, a causa della paura dei cittadini a recarsi in ospedale per il diffondersi del coronavirus, “nel centro del Cardarelli si erano recate solo due o tre persone al giorno”, conferma Vacca.

Questo ha provocato problemi molto gravi al sistema sanitario: “la Campania aveva prodotto 666 sacche in meno rispetto al fabbisogno. È un dato eclatante – spiega il direttore del centro regionale sangue – che non si era mai verificato prima”.

Il depauperamento delle scorte di sangue “causa un dimezzamento delle terapie dei pazienti oncologici e talassemici, di chi ha un’emorragia, di tutti quei pazienti che non possono fare a meno del sangue. Le scorte devono essere disponibili per qualsiasi tipo di emergenza, un loro depauperamento causa grandi preoccupazioni“. Vacca lancia quindi un appello a non accalcarsi nei centri trasfusionali nel weekend, ma a tornare a donare durante la settimana. “Speriamo – aggiunge – che questo boom di donatori non resti un momento. Per ora abbiamo coperto il fabbisogno ma la prossima settimana avremo come sempre bisogno di tanti donatori”.