Tg Psicologia, edizione del 13 marzo 2020

CORONAVIRUS. TRENTA PSICOLOGI IDO IN ASCOLTO FAMIGLIE E GIOVANI

E’ attivo sul portale Diregiovani.it uno spazio di supporto psicologico gestito da trenta psicoterapeuti dell’età evolutiva pronti a rispondere “ai pensieri, alle riflessioni e ai timori di tutti gli studenti, docenti e famiglie che si rivolgeranno allo sportello online”. E’ il progetto ‘Lontani ma vicini’ e a parlarne è Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’IdO.

CORONAVIRUS. VIA LIBERA GOVERNO AD ASSUNZIONI, CNOP IN CAMPO

“Con il decreto legge 14 del 9 marzo 2020 il governo ha dato il via libera all’assunzione di professionisti sanitari per l’emergenza, facendo esplicito riferimento anche alla professione dello psicologo. Questo sottolinea la centralità della nostra professione in una difficile fase che coinvolge tutto il Paese. Il lavoro degli psicologi sarà diretto all’utenza ma sarà utile anche contro stress e burnout degli altri operatori sanitari impegnati in prima linea. Allo stesso tempo, portiamo avanti iniziative di comunicazione sui temi della sicurezza e quant’altro necessario per affrontare questa emergenza”. Lo afferma David Lazzari, presidente del Cnop.

EMERGENZA NEUROLOGICA RAPPRESENTA IL 12-15% ACCESSI PS

Tra il 12 e il 15% degli accessi nei Pronto Soccorso pediatrici riguardano le emergenze neurologiche” nei più piccoli. Ne parla Alberto Verrotti, professore di Pediatria all’Università degli studi dell’Aquila, che fornisce tre consigli pratici per non sottovalutare queste emergenze.

BASSA STATURA E PUBERTÀ PRECOCE, INCIDE FATTORE PSICOLOGICO

“Tutti i bambini che hanno una crescita al di sotto del terzo percentile devono essere seguiti in maniera molto attenta dal medico di famiglia o dallo specialista per valutare l’inizio dello sviluppo puberale e, quindi, che tale inizio non sia troppo precoce”. A dirlo è il professor Stefano Stagi, auxoendocrinologo dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che ha evidenziato l’incidenza del fattore psicologico sulla crescita.