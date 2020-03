Coronavirus, Arsial ai produttori agricoli: “Siete la nostra grande certezza”

ROMA – “Oggi come non mai gli agricoltori hanno una funzione insostituibile, sono in prima linea in maniera silenziosa, non come i medici e gli infermieri ai quali va tutto il nostro ringraziamento, ma svolgono una funzione preziosa e incisiva che va ben oltre il valore del cibo che producono. E sono una delle poche grandi certezze del momento”. Questo il messaggio che il presidente Arsial, Antonio Rosati, rivolge al comparto agricolo che nonostante l’emergenza non si ferma, garantendo rifornimento alla distribuzione alimentare.

Rosati, appunto, “senza visioni autarchiche” invita la popolazione “a mangiare italiano non solo perche’ significa avere grande qualita’ ma perche’ e’ un modo di sostenere i nostri agricoltori e la nostra economia in questa fase storica”.