VIDEO | Coronavirus, smantellate le bancarelle dello storico mercato palermitano di Ballarò

PALERMO – Blitz nel mercato storico palermitano di Ballarò. La polizia municipale, insieme con carabinieri e polizia, è intervenuta per smantellare le bancarelle esterne in virtù delle disposizioni per il contrasto al coronavirus.

In azione tre squadre della Partecipata Rap per ripulire la zona. Ieri il Comune ha anche stabilito la sospensione delle attività nei mercati ittico e ortofrutticolo da sabato e a lunedì, in attesa della messa a punto di un piano per il contingentamento degli accessi e per prevenire assembramenti all’interno.