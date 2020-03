Coronavirus, a Bologna Radio Fujiko ti aggiorna su cibo a domicilio

BOLOGNA – Un ‘notiziario’ sempre aggiornato per sapere quali sono i ristoranti e le attività aperte che consegnano il cibo a casa, considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non si può uscire di casa. Per due volte al giorno Radio Fujiko andrà in onda con ‘Consegna a domicilio: agenda dei ristoranti che ti portano pranzo e cena a casa’, alle 12.40 e alle 17.45, per suggerire ai cittadini bolognese alternative ai loro pasti in casa.ù

LEGGI ANCHE: L’emergenza Coronavirus durerà fino a giugno

Inoltre, al fine di aiutare i radioascoltatori che ancora non sono a conoscenza delle possibilità di scelta che i ristoratori mettono a disposizione, sarà disponibile in ogni momento un elenco delle attività che danno questo servizio, in una pagina dedicata sul sito radio Fujiko.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Bologna chiude i parchi fino al 2 aprile: “Troppa gente disobbedisce”

Per inserire il proprio locale tra quelli che offrono food delivery, basta inviare una mail a [email protected], con una descrizione dell’offerta culinaria, l’indirizzo, il numero per le ordinazioni e, eventualmente, un link con il menù.