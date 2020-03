ROMA – Venerdì sera a base di cinema, approfondimento e talent show. Per i cinefili da non perdere “Elizabeth – The Golden Age”, in onda su La5 alle 21.15. Su Rai 1 Ulisse accompagna gli spettatori alla corte della ‘principessa Sissi’.

Rai 1

Ulisse il piacere della scoperta | 21.25

Programma di approfondimento culturale condotto da Alberto Angela.

Rai 2 The Good Doctor | 21.20 Telfilm. Mentre Shaun affronta il caso di una donna con una malattia genetica rara, Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che dovrà sottoporsi ad un’operazione che lo renderà cieco. Rai 3 Chi l’ha visto?| 21.05 In studio con Federica Sciarelli gli esperti per rispondere a tutte le domande dei telespettatori sulla salute, sulle modalità del contagio ma anche su quello che si può e non si può fare e sui comportamenti più efficaci per combattere il virus. Rete 4 Quarto grado | 21.30 Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata. Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Canale 5 Amici | 21.50 Storico talent show condotto da Maria De Filippi. Italia 1 Trespass | 21.25 Thriller con Nicolas Cage e Nicole Kidman. Due ricchi coniugi vengono sequestrati in casa da un gruppo di malviventi. La trattativa riservera’ grandi sorprese.

La 7 Propaganda Live | 21.25