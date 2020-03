Dipendete Rai di Bari positivo al coronavirus, salta il tg delle 7:30

BARI – Chi questa mattina si è sintonizzato su Rai Tre per seguire le notizie regionali pugliesi si è imbattuto in un documentario. Impossibile mandare in onda il telegiornale: la sede di Bari è stata chiusa per poter terminare le attività di sanificazione dopo che uno dei dipendenti è risultato positivo al test del coronavirus Covid-19.

Tutti i lavoratori dell’area tecnica sono in quarantena, come la gran parte dei giornalisti. Tutti sono a lavoro per poter essere in onda per le 14 sfruttando una regia mobile, un tecnico proveniente da una regione limitrofa alla Puglia e i corrispondenti dalle province.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, bufera sulla Rai per giornalista positivo: “Precauzioni adeguate?”