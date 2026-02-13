Olimpiadi, l’Italia maschile di curling perde contro la germania. Bagnis chiude quinto nel singolo maschile di skeleton

ROMA – L’Italia maschile di curling è stata sconfitta 6-5 dalla Germania all’extra end nella terza partita del girone di qualificazione alle Olimpiadi di Milano Cortina. Per Joel Retornaz (Mj Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si tratta del primo ko dopo due vittorie.

SKELETON, BAGNIS CHIUDE QUINTO NEL SINGOLO MASCHILE

Un ottimo Amedeo Bagnis ha chiuso al quinto posto nel singolo maschile dello skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oro al britannico Matt Weston, argento e bronzo ai tedeschi Axel Jungk e Christopher Grotheer. L’altro azzurro in gara, Matteo Gaspari, si è classificato 13esimo.

Nella seconda giornata di gara, Bagnis ha sfoderato un’ottima terza e quarta run, trovando le sue due migliori prestazioni con il 55″92 della terza discesa ed il 56″07 della quarta: il tutto per chiudere a 1″41 da Weston, a 34 centesimi di secondo dal terzo gradino del podio occupato da Grotheer.

Nel mentre Weston – campione iridato in carica e vincitore della Coppa del Mondo – ha saputo inanellare progressivamente quattro record del tracciato, scendendo dal 56″21 della prima run di giovedì al 55″61 della quarta e decisiva discesa, portando così a 3’43″33 il tempo di riferimento, con un vantaggio di ben 0″88 su Jungk. Tra il podio e Bagnis si è inserito anche il cinese Wenhao Chen (+1″26).

Nella giornata di domani si completerà la prova femminile (terza e quarta run in programma alle 18 e alle 19.44), mentre domenica la prova mista farà calare il sipario sul programma olimpico.