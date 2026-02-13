venerdì 13 Febbraio 2026

VIDEO| Olimpiadi 2026, domani altra operazione per Lindsey Vonn: “Ho di fronte a me una strada molto lunga”

L'aggiornamento arriva dalla stessa campionessa 41enne sui social che subirà il quarto intervento da quando è caduta domenica scorsa

di Erika PrimaveraData pubblicazione: 13-2-2026 ore 21:08Ultimo aggiornamento: 13-2-2026 ore 21:08

ROMA – Domani è in programma un altro intervento chirurgico per Lindsey Vonn, il quarto da quando domenica scorsa è caduta rovinosamente durante la discesa dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’aggiornamento arriva dalla stessa campionessa 41enne tramite un video sui social.

LEGGI ANCHE: Che si è fatta Lindsey Vonn?
LEGGI ANCHE: Lindsey Vonn: “Il crociato rotto non c’entra nulla con la mia caduta, non ho rimpianti”
LEGGI ANCHE: Olimpiadi 2026, Sofia Goggia scivola e cade, poi i messaggi con Lindsey Vonn: “Non se lo meritava”
LEGGI ANCHE: Giochi 2026, il Cio sull’incidente di Vonn: “Non possiamo dire agli atleti se partecipare o no”

“Qui in ospedale sono stati giorni molto duri– dice riferendosi al ricovero al Ca’ Foncello di Treviso- Finalmente mi sento più me stessa ma ho di fronte a me una strada molto lunga. Domani avrò un altro intervento, poi se andrà bene spero di poter lasciare l’ospedale e tornare a casa, dove forse avrò bisogno di un altro intervento”.

Vonn ha riportato una frattura molto complessa della tibia sinistra, che attualmente viene trattata con un fissatore esterno, come mostrato sempre dalla statunitense sui social. “Non so esattamente cosa comporterà tutto questo, ma più o meno la situazione è così. Sono qui messa davvero male, ma ho tanti amici e familiari che mi tengono compagnia“, ha spiegato Vonn spiegando che in questi giorni ha ricevuto moltissime lettere di solidarietà, fiori, peluche e regali: “Gesti di una gentilezza enorme di cui sono molto grata”.

Leggi anche

Skeleton, il Tas respinge il ricorso di Heraskevych: resta escluso dalle Olimpiadi

di Erika Primavera

Batistuta in visita alla Roma: il Re Leone è tornato a Trigoria

di Adriano Gasperetti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»