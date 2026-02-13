VIDEO| Olimpiadi 2026, domani altra operazione per Lindsey Vonn: “Ho di fronte a me una strada molto lunga”

ROMA – Domani è in programma un altro intervento chirurgico per Lindsey Vonn, il quarto da quando domenica scorsa è caduta rovinosamente durante la discesa dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’aggiornamento arriva dalla stessa campionessa 41enne tramite un video sui social.

“Qui in ospedale sono stati giorni molto duri– dice riferendosi al ricovero al Ca’ Foncello di Treviso- Finalmente mi sento più me stessa ma ho di fronte a me una strada molto lunga. Domani avrò un altro intervento, poi se andrà bene spero di poter lasciare l’ospedale e tornare a casa, dove forse avrò bisogno di un altro intervento”.

Vonn ha riportato una frattura molto complessa della tibia sinistra, che attualmente viene trattata con un fissatore esterno, come mostrato sempre dalla statunitense sui social. “Non so esattamente cosa comporterà tutto questo, ma più o meno la situazione è così. Sono qui messa davvero male, ma ho tanti amici e familiari che mi tengono compagnia“, ha spiegato Vonn spiegando che in questi giorni ha ricevuto moltissime lettere di solidarietà, fiori, peluche e regali: “Gesti di una gentilezza enorme di cui sono molto grata”.