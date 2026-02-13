Roma, finta baby sitter tenta di rapire una bimba di 3 anni in una scuola dell’infanzia

ROMA – Paura nella scuola dell’infanzia comunale Guglielmo Oberdan di Roma, nel quartiere Monteverde. Una donna che non è stata ancora identificata ha tentato di prelevare una bambina di tre anni dicendo di essere la baby sitter. A salvare la piccola dal tentato rapimento è stato il personale scolastico che, insospettito dall’atteggiamento incerto della donna, le ha subito chiesto i documenti. La finta baby sitter – che sul cellulare aveva una foto della bambina – ha fatto finta di non capire l’italiano.

Così è scattato l’allarme e la chiamata ai genitori che hanno confermato di non aver delegato nessuno al prelevamento di loro figlia. Le insegnanti hanno anche chiamato le forze dell’ordine e, in quel momento, la finta baby sitter si è dileguata. I genitori hanno presentato denuncia. La polizia è al lavoro per risalire all’identità della donna e capire come abbia fatto a procurarsi una foto della bambina.

Nelle chat delle famiglie è scattata la psicosi, come riferisce Repubblica: “Episodi simili sarebbero stati segnalati presso altre scuole del territorio, come alla Lola di Stefano. Nessuno di questi casi è confermato”, scrive il quotidiano.

VALDITARA SU TENTATO RAPIMENTO A MONTEVERDE: “BRAVE DOCENTI”

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “Mi congratulo con le insegnanti per la prontezza e il grande senso di responsabilità dimostrati in occasione del tentato rapimento. La normativa vigente esclude la possibilità di uscita autonoma in particolare per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia che vanno sempre riconsegnati ai genitori o a chi è da questi delegato. Bene hanno fatto anche le dirigenti delle contigue scuole statali a ricordare a docenti e famiglie le regole vigenti. È importante accertare ora i responsabili del gravissimo atto e le sue motivazioni”.

MUSSOLINI (FI): “TENTATI RAPIMENTI MONTEVERDE CAMPANELLO ALLARME GRAVISSIMO”

“La notizia dei tentati rapimenti, da parte di una donna, di altrettanti bimbi da due scuole dell’infanzia di Monteverde è un segnale d’allarme a dir poco inquietante”, commenta in una nota la vicepresidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Rachele Mussolini. “In entrambi i casi, lo scetticismo e la prontezza delle insegnanti sono stati determinanti per sventare due enormi tragedie ai danni di bimbi pochi anni frequentanti le scuole Oberdan e Lola Di Stefano- aggiunge-. Alle maestre in questione va la gratitudine di un’intera città, con la speranza e l’auspicio che le forze dell’ordine possano presto assicurare alla giustizia la falsa baby sitter autrice dei crimini in oggetto”.

TOMASSETTI (MUNICIPIO XII): “SIAMO IN CONTINUO CONTATTO CON LE FORZE DELL’ORDINE”

“Circa quanto sta circolando in queste ore sul presunto tentativo di rapimento di un minore presso la scuola dell’infanzia comunale Guglielmo Oberdan in Municipio XII, siamo in continuo contatto con le forze dell’ordine locali che stanno verificando tutte le eventuali responsabilità“, scrive su Facebook il presidente del Municipio XII di Roma Capitale Elio Tomassetti.

“Desidero però esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale scolastico, che ha rispettato alla perfezione i protocolli di sicurezza e non ha fatto correre il minimo rischio al minore– aggiunge-. Questa è un’ulteriore testimonianza del fatto che le nostre scuole sono non solo presidio culturale, ma anche luoghi sicuri e sani spazi di socializzazione grazie ad un costante impegno inter istituzionale. Ovviamente seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda e saremo chiaramente vicini alla famiglia coinvolta”.