venerdì 13 Febbraio 2026

Skeleton, il Tas respinge il ricorso di Heraskevych: resta escluso dalle Olimpiadi

Pur comprendendo le ragioni dell'atleta, la decisione stabilisce che le limitazioni contenute nella Carta Olimpica sono "ragionevoli e proporzionate"

di Erika PrimaveraData pubblicazione: 13-2-2026 ore 18:36Ultimo aggiornamento: 13-2-2026 ore 18:36

Foto dal profilo Instagram di Heraskevych

ROMA – La Divisione ad Hoc del Tas ha respinto il ricorso presentato dell’atleta ucraino dello skeleton, Vladyslav Heraskevych, che resta così escluso dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’arbitro unico del Tas, pur dichiarandosi “pienamente solidale” con il gesto di Heraskevych, è “vincolato alle norme contenute nelle linee guida del Cio sulle manifestazioni di espressione degli atleti”.

LEGGI ANCHE: Il Cio ha squalificato Heraskevych, il suo casco dedicato agli atleti ucraini uccisi in guerra è vietato: “Io non li tradisco” | VIDEO
LEGGI ANCHE: Skeleton, Heraskevych ricorre al Tas contro l’esclusione

Nel caso particolare, il Comitato Olimpico Internazionale aveva deciso di allontanare Heraskevych per la sua ferma decisione di gareggiare indossando un casco con le foto dei compagni deceduti durante l’occupazione russa in Ucraina. Le linee guida infatti “stabiliscono un equilibrio ragionevole tra l’interesse degli atleti a esprimere le proprie opinioni e quello degli atleti a ricevere un’attenzione completa per la loro prestazione sportiva sul campo di gara“.

Dunque il Tas, pur comprendendo le ragioni dell’atleta, stabilisce che le limitazioni contenute nella Carta Olimpica sono “ragionevoli e proporzionate, considerando le altre opportunità a disposizione degli atleti. L’obiettivo è mantenere l’attenzione dei Giochi Olimpici sulle prestazioni e sullo sport“.

Leggi anche

Batistuta in visita alla Roma: il Re Leone è tornato a Trigoria

di Adriano Gasperetti

Michela Moioli non scende mai dal podio: bronzo nello snowboard cross

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»