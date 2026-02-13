Skeleton, il Tas respinge il ricorso di Heraskevych: resta escluso dalle Olimpiadi

Foto dal profilo Instagram di Heraskevych

ROMA – La Divisione ad Hoc del Tas ha respinto il ricorso presentato dell’atleta ucraino dello skeleton, Vladyslav Heraskevych, che resta così escluso dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’arbitro unico del Tas, pur dichiarandosi “pienamente solidale” con il gesto di Heraskevych, è “vincolato alle norme contenute nelle linee guida del Cio sulle manifestazioni di espressione degli atleti”.

Nel caso particolare, il Comitato Olimpico Internazionale aveva deciso di allontanare Heraskevych per la sua ferma decisione di gareggiare indossando un casco con le foto dei compagni deceduti durante l’occupazione russa in Ucraina. Le linee guida infatti “stabiliscono un equilibrio ragionevole tra l’interesse degli atleti a esprimere le proprie opinioni e quello degli atleti a ricevere un’attenzione completa per la loro prestazione sportiva sul campo di gara“.

Dunque il Tas, pur comprendendo le ragioni dell’atleta, stabilisce che le limitazioni contenute nella Carta Olimpica sono “ragionevoli e proporzionate, considerando le altre opportunità a disposizione degli atleti. L’obiettivo è mantenere l’attenzione dei Giochi Olimpici sulle prestazioni e sullo sport“.