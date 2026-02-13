Giorno del ricordo: “brano neofascista” in una scuola di Chioggia. Il Pd: “La regione che dice?”

VENEZIA – “È inaccettabile che in una cerimonia ufficiale, davanti a studenti delle medie, si permetta l’esecuzione di un brano di una band simbolo del neofascismo come la ‘Compagnia dell’Anello’. Siamo di fronte a un fatto di una gravità inaudita che richiede una risposta immediata dalle istituzioni regionali”. Con queste parole il consigliere regionale del Pd, Jonatan Montanariello, annuncia un’interrogazione all’assessore all’Istruzione, Valeria Mantovan, in merito a quanto accaduto a Chioggia, durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo.

Alla cerimonia del 10 febbraio, organizzata dal Comune di Chioggia, agli studenti viene fatto cantare un brano della Compagnia dell’Anello, gruppo fondato da militanti FUAN e cresciuto nei Campi Hobbit, riferimento storico della musica di area neofascista. #matrice pic.twitter.com/IioUzy0GzG — Alekos Prete (@AlekosPrete) February 12, 2026

“Parliamo di alunni dell’Istituto comprensivo Sottomarina Nord che, accompagnati da docenti, hanno intonato in piazza un brano carico di retorica nostalgica del ventennio– prosegue Montanariello- l’episodio assume contorni ancora più inquietanti- secondo l’esponente dem- se confrontato con la gestione della memoria in città. Mentre il sindaco Armelao proibisce ‘Bella Ciao’ nelle ricorrenze della Liberazione definendola divisiva, non si pongono filtri a canzoni che celebrano l’immaginario fascista. È questo il modello educativo che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi? È normale che una scuola pubblica si presti a questa strumentalizzazione ideologica?”.

Di qui le domande a Mantovan per invitarla a “esprimere una chiara condanna dell’accaduto” e chiederle cosa intenda fare. “La scuola deve essere il luogo dei valori costituzionali e del rispetto democratico, non un terreno di propaganda per rigurgiti nostalgici. Chiederemo conto della legittimità di tale scelta didattica e istituzionale, perché non si può far passare sotto silenzio un’operazione che offende la storia e la sensibilità della nostra comunità. Il Veneto non può permettersi di avallare, nemmeno per omissione, simili derive”, conclude Montanariello.

AVS: “E INVECE CHI PARLA DI GAZA, ONU O ALBANESE RISCHIA”

Carlo Cunegato, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Regione punta invece il dito contro “la circolare di Valditara che sta generando paura, censura e un clima intimidatorio nelle scuole italiane. Se dirigenti e docenti rinunciano a proiettare un film come Disunited Nations per timore delle ‘conseguenze’, significa che la scuola non è più un luogo libero, ma uno spazio sorvegliato dal potere. È gravissimo”. E “non è un caso isolato. Lo scorso dicembre, a Vicenza, abbiamo visto cosa succede quando il governo entra a gamba tesa nella scuola: al Liceo Fogazzaro, un’assemblea organizzata dagli studenti per parlare del genocidio in Palestina è stata di fatto censurata dopo le pressioni di Fratelli d’Italia”.

Continua Cunegato: “Gli attacchi pubblici degli esponenti locali del partito della Meloni hanno costretto la dirigente a vietare testimonianze e interventi, invocando proprio le direttive del ministero. È esattamente lo stesso meccanismo che oggi impedisce alle scuole di mostrare un documentario sulla crisi dell’Onu, che segue le attività sul campo della relatrice speciale per la Palestina Francesca Albanese. Il messaggio è chiaro: chi parla di Palestina rischia. Chi invita Francesca Albanese rischia. Chi organizza un dibattito rischia. È un clima da caccia alle streghe, non da democrazia”.