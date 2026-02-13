venerdì 13 Febbraio 2026

Scioperi trasporto aereo, Salvini sceglie la precettazione: “Milano-Cortina evento straordinario”

Il Mit: garantire il diritto alla mobilità il 16 febbraio e il 7 marzo durante le Olimpiadi invernali"

Data pubblicazione: 13-2-2026 ore 17:09Ultimo aggiornamento: 13-2-2026 ore 18:04

ROMA – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha deciso di ricorrere alla precettazione in relazione agli scioperi del trasporto aereo proclamati nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, in concomitanza con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. La scelta, fa sapere il Mit, arriva dopo aver preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia e della determinazione dei sindacati a confermare le agitazioni.

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E EVENTO STRAORDINARIO

Pur dichiarando di comprendere le rivendicazioni dei lavoratori, Salvini sottolinea la necessità di assicurare il diritto alla mobilità in date considerate particolarmente sensibili. Milano-Cortina 2026, evidenzia il ministero, rappresenta infatti “un evento straordinario di rilevanza planetaria”, che richiede il regolare funzionamento dei servizi essenziali.

Nel ribadire la decisione di procedere con la precettazione, il ministro auspica che il confronto tra aziende e lavoratori non venga interrotto e che le trattative possano proseguire fino al raggiungimento di un’intesa soddisfacente per entrambe le parti.

La misura punta a scongiurare disagi ai cittadini e ai visitatori attesi per i Giochi, garantendo al contempo il rispetto delle regole previste per i servizi pubblici essenziali durante grandi eventi internazionali.

Leggi anche

Piano Mattei, Meloni ad Addis Abeba: “Stiamo rivoluzionando il modo di guardare all’Africa”

di Redazione

FOTO | A Pompei la protesta delle guide turistiche, la Cgil: “Ora si apra il dialogo”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»