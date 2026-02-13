Scioperi trasporto aereo, Salvini sceglie la precettazione: “Milano-Cortina evento straordinario”

ROMA – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha deciso di ricorrere alla precettazione in relazione agli scioperi del trasporto aereo proclamati nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, in concomitanza con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. La scelta, fa sapere il Mit, arriva dopo aver preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia e della determinazione dei sindacati a confermare le agitazioni.

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E EVENTO STRAORDINARIO

Pur dichiarando di comprendere le rivendicazioni dei lavoratori, Salvini sottolinea la necessità di assicurare il diritto alla mobilità in date considerate particolarmente sensibili. Milano-Cortina 2026, evidenzia il ministero, rappresenta infatti “un evento straordinario di rilevanza planetaria”, che richiede il regolare funzionamento dei servizi essenziali.

L’APPELLO AL DIALOGO

Nel ribadire la decisione di procedere con la precettazione, il ministro auspica che il confronto tra aziende e lavoratori non venga interrotto e che le trattative possano proseguire fino al raggiungimento di un’intesa soddisfacente per entrambe le parti.

La misura punta a scongiurare disagi ai cittadini e ai visitatori attesi per i Giochi, garantendo al contempo il rispetto delle regole previste per i servizi pubblici essenziali durante grandi eventi internazionali.