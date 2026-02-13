Dire Podcast, i principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Decreto Ucraina e Giorno del ricordo. Questa settimana la Camera è stata impegnata soprattutto sul rifinanziamento degli armamenti a Kiev e sulla commemorazione delle vittime delle foibe.

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del ricordo, istituito nel 2004 per commemorare gli italiani massacrati nelle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Quando parliamo di foibe ed esodo, ci riferiamo a quello che successe al confine orientale d’Italia alla fine della seconda guerra mondiale. Pensate a terre come l’Istria, Fiume e la Dalmazia: luoghi bellissimi, da sempre un incrocio di lingue e culture, che improvvisamente diventano una trappola. Le foibe, profonde cavità carsiche dove migliaia di persone trovarono la morte.

A muoversi furono i partigiani jugoslavi guidati da Tito. Il motivo era un mix micidiale di politica e territorio. Da un lato c’era l’ideologia: eliminare chiunque potesse ostacolare la nascita del nuovo regime comunista. Dall’altro, c’era la volontà di annettere quelle terre alla Jugoslavia, cancellando la presenza italiana. Fu una tragica resa dei conti, che purtroppo colpì migliaia di innocenti e che arrivava dopo anni di tensioni e violenze subite dalle popolazioni slave durante il ventennio fascista. Un cerchio d’odio che si chiuse nel modo più drammatico: con migliaia di persone gettate nelle foibe e circa 350.000 italiani che dovettero abbandonare tutto: casa, lavoro, radici, diventando profughi nella loro stessa patria.

La voce è quella del 92enne Abdon Pamich, campione olimpico italiano nella marcia. Vinse l’oro a Tokyo nel 1964. Nato a Fiume, fu profugo in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Martedì ha parlato nell’aula della Camera, dove si è svolta la cerimonia per il Giorno del ricordo. Alla presenza di Sergio Mattarella hanno parlato i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, oltre al vicepremier Antonio Tajani.

Approvato mercoledì, con la fiducia, il nuovo decreto Ucraina per il rifinanziamento degli aiuti militari e civili a Kiev. La discussione è stata molto accesa, anche nella maggioranza che finora era sempre stata compatta sul sostegno a Zelensky. La novità è costituita dai tre deputati passati con Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. Sono due ex leghisti, Sasso e Ziello, più Emanuele Pozzolo, eletto con Fratelli d’Italia. I tre hanno votato la fiducia al governo ma si sono espressi contro il provvedimento, rendendo evidente una frattura nel centrodestra, evidenziata dai partiti d’opposizione.

Giovedì mattina l’aula ha ricordato Ileana Argentin. Romana, malata di amiotrofia spinale, costretta da sempre sulla sedia a rotelle, è morta il 31 gennaio. Ex assessora a Roma, è stata deputata per due legislature col Pd. Ha dedicato la sua vita, civile e politica, ai disabili. “Una leader naturale”, l’ha definita il compagno di partito Roberto Morassut. Parole di apprezzamento sono giunte dai banchi di maggioranza e opposizione. Un omaggio che ha unito tutta l’aula.