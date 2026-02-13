Michela Moioli non scende mai dal podio: bronzo nello snowboard cross

ROMA – Michela Moioli è di nuovo sul podio. Stavolta la campionessa mondiale in carica dello snowboard cross vince la medaglia di bronzo olimpica, dopo aver conquistato la finale di rimonta in rimonta, penalizzata da una caduta in allenamento. E’ la sua terza medaglia olimpica dopo l’oro di Pyeongchang 2018 e l’argento nel cross a squadre a Pechino. Oro all’australiana Buff e argento alla ceca Adamczykova.

Sale a 17 il numero delle medaglie dell’Italia: sei ori, tre argenti e otto bronzi. E’ seconda nel medagliere dietro la Norvegia.