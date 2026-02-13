Il Papa in visita a Ostia domenica 15 febbraio

ROMA – La parrocchia di Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido sarà la prima a ricevere la visita pastorale di Papa Leone XIV. Domenica prossima, infatti, il Pontefice si recherà nella comunità al civico 13 di piazza omonima, affidata alla Congregazione della Società dell’Apostolato Cattolico (Padri Pallottini). L’arrivo è previsto per le ore 16, quando incontrerà subito i bambini del catechismo e i giovani, circa 400 ragazzi, che lo accoglieranno nel campo dietro la chiesa. Subito dopo, sarà il momento di anziani, malati, poveri e volontari della Caritas, anch’essi circa 400 persone, che lo aspetteranno in palestra.

Alle 17, Papa Leone XIV presiederà la Santa Messa, concelebrata dal cardinale vicario Baldo Reina, dal vescovo del settore Sud e vicegerente della diocesi Monsignor Renato Tarantelli Baccari e dal parroco Don Giovanni Vincenzo Patanè. Tra i partecipanti ci saranno anche i parroci di Ostia, il cappellano della Guardia di Finanza Don Francesco Chiantera e i prefetti del settore Sud. Al termine della celebrazione eucaristica, il Pontefice incontrerà il consiglio pastorale nella sala parrocchiale e, prima di rientrare in Vaticano, saluterà i fedeli rimasti all’esterno, che potranno seguire la Messa grazie al maxischermo allestito per l’occasione.

“È significativo che la prima parrocchia scelta dal Santo Padre per le sue visite pastorali sia dedicata a Maria Regina della Pace– osserva il parroco- fin dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone ha mostrato particolare attenzione al tema della pace, parlando spesso di una ‘pace disarmata e disarmante’. Ostia, pur essendo parte della diocesi di Roma, ha il suo patrono, sant’Agostino, molto caro al Papa agostiniano“.

Don Patanè racconta che l’annuncio della visita è stato accolto con grande emozione dalla comunità. “Per evitare disparità, abbiamo distribuito i biglietti tramite sorteggio. Viviamo come un privilegio il fatto di essere la prima comunità visitata dal Santo Padre… ed è anche una buona occasione per sistemare un po’ i locali!– scherza il parroco– È il Papa, ma per noi è soprattutto il nostro vescovo, il pastore che viene a visitare la sua chiesa”.