Tg Commissioni, l’edizione di venerdì 13 febbraio 2026

FRANA NISCEMI. SINDACO: CASE IN ULTIMI 50 METRI CADRANNO O SARANNO DEMOLITE

Gli edifici che si trovano negli ultimi 50 metri della zona rossa di Niscemi “cadranno da soli o andranno demoliti”. Lo ha detto il sindaco della cittadina nissena Massimiliano Conti, in audizione in commissione Ambiente alla Camera. “Ci è stato spiegato che l’angolo che si creerà sarà di 25 gradi, quindi ci sarà un effetto scivolamento”, ha aggiunto Conti. Il numero degli sfollati al momento è di 1.540 persone, mentre sono state presentate 464 istanze per il Contributo di assistenza spontanea. Contiamo di erogarlo entro due-tre giorni”, ha detto il sindaco, spiegando che le classi scolastiche delocalizzate sono 34 in tutto. Conti infine ha denunciato che rispetto alla frana disastrosa del ’97 “il finanziamento è stato effettivamente attivato solo nel 2025”.

ROMA CAPITALE, EMENDAMENTO GOVERNO: FUNZIONI PIÙ AMPIE A COMUNI CAPOLUOGO CITTÀ METROPOLITANE

È ripreso l’iter del disegno di legge su Roma Capitale nella commissione Affari costituzionali della Camera. Giovedì il governo ha presentato un emendamento per attribuire, attraverso una legge ordinaria, “funzioni più ampie ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane”. Il testo soddisfa le richieste della Lega, che così ha ritirato l’emendamento, a prima firma del deputato Igor Iezzi, per riconoscere poteri legislativi analoghi a quelli che avrà Roma Capitale anche ai comuni capoluogo delle città metropolitane. Il relatore del ddl Paolo Barelli di Forza Italia ha precisato però che “quando si parla di funzioni si intende principalmente funzioni amministrative e non legislative”.

OMICIDIO MATTARELLA, PROCURATORE CALTANISSETTA: PISTA NERA NON ESCLUSA

Nella ricostruzione degli attentati di Cosa nostra, “la pista nera non rimane totalmente esclusa. Ci sono delle vicende, come l’omicidio Mattarella e anche quella di Paolo Bellini, che meritano ampia riflessione e approfondimento”. Lo ha detto il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in occasione della sua audizione in commissione Antimafia. In riferimento al delitto di Piersanti Mattarella, c’è “un materiale magmatico in relazione al quale è necessario ogni sforzo della magistratura”, ha aggiunto De Luca. “Lo stesso dicasi per Paolo Bellini”, condannato in via definitiva all’ergastolo con l’accusa di concorso nella strage alla stazione di Bologna, “per il quale abbiamo richiesto archiviazione. Ma questo non significa che non ci saranno ulteriori approfondimenti e valutazioni”, ha concluso.

RISOLUZIONE DI AMORESE (FDI): VALORIZZARE DIALETTI A SCUOLA

Il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese ha presentato in commissione Cultura una risoluzione per impegnare il Governo ad adottare iniziative per riconoscere le lingue locali e i dialetti. “Sono espressioni fondamentali della cultura nazionale e sono strumenti di identità territoriale da tutelare e valorizzare nel percorso scolastico di primo e secondo grado”, si legge nel testo. Nel corso della seduta di giovedì, sul tema sono stati ascoltati Fernando Tomasello, vicepresidente dell’Unione nazionale pro loco d’Italia, e Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia italiana.