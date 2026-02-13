Rcf Arena, a luglio 3 weekend di grande show e grandi nomi

Di Angela Sannai e Mattia Caiulo

ROMA – Se Kanye West è l’asso del 18 luglio dell’Hellwatt festival, e c’è attesa per la conferma del “To be announced” del 17, che secondo i rumors sarebbe Travis Scott, la Rfc Arena di Reggio Emilia intanto comincia a mettere sul tavolo alcuni “carichi”. Giusto per fare qualche nome: Swedish House Mafia, Wiz Khalifa, Benny Benassi, Clean Bandit e Baby Gang. Per tre fine settimana, dal 4 al 18 luglio, l’area per musica live immersa nel verde propone una serie di eventi che non sono solo concerti ma giornate e nottate intere di festa con pre-party, live sul Main Stage, Edm Set Night sul Main Stage e afterparty. Nell’area boulevard, dalle 12 alle 18, ci sarà il format Takeover@Hellwatt, pre-party curati da Zamna Festival, quello nato a Tulum, in Messico e oggi punto di riferimento globale per la musica elettronica. Nel boulevard verranno allestite scenografie e ambientazioni cinematografiche per creare un mondo post-apocalittico, futuristico e cyberpunk. E sempre nell’area boulevard, il pubblico potrà tornare dopo la fine dei concerti e la Edm Set Night, per gli afterparty che dureranno fino al mattino. Per organizzare festival è stato coinvolto un team creativo, tra i quali c’è Moment Factory, lo studio canadese che ha collaborato ad esempio al Super Bowl XLVI Halftime Show con Madonna e progetti per lo Sphere di Las Vegas. Oltre scenografi che hanno lavorato per il Glastonbury Festival, hanno spiegato gli organizzatori oggi alla conferenza stampa di presentazione.

SI PARTE IL 4 LUGLIO…

La line up conta diversi nomi ma appunto non è completa, dato che ci sono ancora artisti da annunciare, e tra questi appunto c’è proprio Travis Scott (la conferma ufficiale dovrebbe arrivare lunedì). Gli organizzatori non si sbottonano, ma dicono che il 17 all’Arena ci saranno più di 100.000 persone. Si parte sabato 4 luglio, quando sul Main Stage ci saranno Poison Beatz (per un warm up set), Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa + special guest da annunciare. Per l’Edm set night suoneranno Lost Frequencies e Martin Garrix. Il giorno dopo, domenica 5 luglio, sul Main stage il warm up di Lolita e poi Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora, The Chainsmokers. Mentre per l’Edm set night ecco Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Dj Snake. Passando a sabato 11 luglio, sul Main Stage l’appuntamento vedrà Benny Benassi, Clean Bandit e Alok e per l’Edm set night Swedish House Mafia. Venerdì 17 luglio sul main stage salirà il famoso nome ancora da svelare e, come annunciato da tempo, il 18 luglio sul main stage l’Opening Show di Ye (Kanye West) e un altro nome da annunciare. Le prevendite dei biglietti (singoli e comulativi) partono mercoledì 18 febbraio dalle 16 su Ticketmaster e dovrebbero secondo indiscrezioni partire dai 70 euro.

MASSARI: “LA CITTÀ SARÀ ALL’ALTEZZA”

“E’ un occasione importante che va oltre il semplice concerto- commenta il sindaco di Reggio Marco Massari– ma un’esperienza con scenografie ed elementi contemporanei. La città sarà all’altezza dell’accoglienza degli spettattori, come abbiamo già dimostrato“. Luca Vecchi, capo della segreteria del presidente della Regione Michele De Pascale, parla di “un festival che giocherà un ruolo non solo sulla città, ma anche nel panorama nazionale e internazionale”. Parlando della Rcf Arena, Vecchi conferma: “la Regione ha un’attenzione per questa importante infrastruttura, che genera attrattività e proiezione internazionale delle nostre eccellenze”. La storia della Rcf Arena, conclude l’ex sindaco di Reggio, “è appena iniziata e se riusciamo a non vedere solo gli spazi vuoti di questi quattro anni avremo consapevolezza anche di quello che potrà accadere in futuro”. Per Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio, “il territorio reggiano entra in dialogo con la serie A della musica contemporanea internazionale e se per primi i reggiani ci crederanno si inizierà cambiare lo storytelling, ormai non più sostenibile, del ‘va sempre tutto male'”. Enrico Cattini, presidente di “C.Volo”, la società che gestisce gli eventi dell’arena, ricorda i tre punti di forza dell’infrastruttura: “sicurezza, fruibilità e una qualità dell’audio elevata”.

MILANI: “IL 17 LUGLIO SARÀ LA DATA PIÙ IMPORTANTE”

Come spiega l’organizzatore del festival Victor Yari Milani “Per il prossimo anno abbiamo la disponibilità di grandi nomi, e avremo una parte molto rock. Quest’anno abbiamo rifiutato nomi come Bruno Mars, Shakira e Robbie Williams perchè eravamo impegnati nell’organizzare questo grande evento”. Novità anche negli spazi e nella logistica: “Sarà realizzata una terrazza panoramica che collegherà il Vip Village con un percorso sopraelevato affacciato sull’Arena, sviluppandosi per tutta la lunghezza dell’area fino al palco”. E lo stesso palco “sarà qualcos’altro mai visto prima”. Infine ci sarà un ingresso anche dal Campovolo. Quanto ai nomi ancora mancanti: “Il 17 luglio sarà la data più importante, ci saranno 103.000 persone e altre 100.000 che proveranno a scavalcare questo concerto, sarà concerto molto vissuto importante. Abbiamo avuto trattative per otto mesi ma siamo riusciti a vincere per portare uno degli artisti più importanti al mondo”, chiude Milani.