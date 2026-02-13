Coventry esalta le campionesse italiane: “Pazzesche, fortunata a vederle dal vivo”

ROMA – “La squadra italiana sta facendo molto bene con 17 medaglie finora e 6 ori. Sono stata molto fortunata a poter assistere dal vivo alle vittorie di Federica Brignone e Arianna Fontana: le loro sono storie di resilienza e lotta, ho molto rispetto per loro. Arianna in particolare, è la donna italiana più medagliata della storia dei Giochi Olimpici e ottenere questo record in casa è stato fantastico, un momento incredibile”. Lo ha detto la presidente del Cio, Kirsty Coventry, nel consueto punto stampa quotidiano dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

“Vedere Brignone vincere la medaglia e poi Lollobrigida che ha preso in braccio il suo bambino mi ha fatto venire davvero la pelle d’oca- ha poi aggiunto Coventry- Sono storie pazzesche, incredibili e commoventi di atlete che si sono spinte oltre i limiti“. In particolare, ha spiegato, Brignone “dieci mesi fa era in un letto d’ospedale, tutti dicevano che non ce l’avrebbe fatta ma lei ce l’ha messa tutta con coraggio e tenacia. Anche il messaggio dato da Vonn sui social è straordinario: Lindsey è un campionessa olimpica e lo sarà per sempre”, ha concluso.