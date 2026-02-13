Gabibbo spintonato e fatto cadere a terra a Milano: non era mai successo in 36 anni

ROMA – “Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di gloriosa carriera“. Il filmato è andato in onda ieri sera durante la puntata di Striscia la notizia e mostra il pupazzone che viene spintonato e cade a terra. Quando è successo, il Gabibbo era in giro per Milano per un servizio sui ‘furbetti’ che non pagano il biglietto della metro (magari scavalcando i tornelli). La battaglia per cui il pupazzone rosso è sceso sul campo come inviato è un tema da sempre a caro a Striscia la notizia, come ricorda un comunicato della trasmissione, insieme alla ‘guerra’ contro chi chi occupa indebitamente il posto dei disabili. Nel servizio, si vede il Gabibbo che affianca un ragazzo che ha appena scavalcato i tornelli e prova a chiedergli spiegazioni. Ma il giovane, infastidito, lo spintona facendolo cadere a terra per strada più volte, prendendogli anche il microfono.

Non era mai successo che il Gabibbo venisse aggredito, spiega una nota della trasmissione: “È la prima volta da quando il Gabibbo è nato (1° ottobre 1990) che qualcuno alza le mani sul pupazzo più amato della televisione italiana, beniamino di bambini di tante generazioni e promotore, a Striscia la notizia, di importanti battaglie civili”. Al momento dell’episodio il Gabibbo era casualmente vestito da Al Bano che era previsto come ospite nella puntata di ieri e quindi dava voce al famoso pupazzone. Ecco perchè nel filmato era agghindato con panama e sciarpa d’ordinanza.