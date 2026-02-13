venerdì 13 Febbraio 2026

‘Nella buona e nella cattiva sorte’, stasera la puntata speciale di ‘Affari Tuoi’

Tanti gli ospiti in studio, in gioco una coppia di promessi sposi: le anticipazioni

Data pubblicazione: 13-2-2026 ore 11:03Ultimo aggiornamento: 13-2-2026 ore 11:03

ROMA – Serata speciale per ‘Affari Tuoi’ alla vigilia di San Valentino. Questa sera, in diretta dalle 20.35 su Rai 1, andrà in onda ‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte’, una puntata speciale di prima serata del game show condotto da Stefano De Martino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Sarà una serata all’insegna dell’amore, delle emozioni e dello spettacolo, che vedrà il Teatro delle Vittorie, con una scenografia a tema per la festa degli innamorati, accogliere numerosi ospiti: Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Federica Nargi e Alessandro Matri, e poi Massimo Ranieri, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Simon & The Stars. Non mancheranno le due presenze fisse delle puntate quotidiane: Herbert Ballerina e Martina Miliddi. In gioco una coppia di promessi sposi. Al loro fianco, per supportarli e sostenerli in ogni scelta nel corso della partita, ci saranno familiari e amici, che avranno anche il compito di aprire i pacchi man mano che verranno chiamati. Infine, sarà presente in studio anche il Maestro Pino Perris con la sua orchestra.

Leggi anche

Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serata

di Redazione

James Van Der Beek, lanciata una raccolta fondi per la moglie e i 6 figli dilaniati dai costi delle cure contro il cancro

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»