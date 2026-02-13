Che medaglie vincerà oggi l’Italia? Il programma olimpico

ROMA – Dopo l’abbuffata di medaglie di ieri, oggi è un’altra giornata di grandi gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ecco il programma:
09:05 – Curling uomini: Italia-Gran Bretagna, fase a girone unico
10:00 – Snowboard donne: snowboard cross, seeding run 1 (Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli);
10:55 – Seeding run 2
11:45 – Sci di fondo uomini: finale 10 km tecnica libera (Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini
12:10 – Hockey su ghiaccio uomini: Italia-Slovacchia, fase a gironi
13:30 – Snowboard donne: snowboard cross, ottavi di finale;
14:03 – quarti di finale
14:24 – semifinali
14:00 – Biathlon uomini: finale sprint 10 km (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)
14:05 – Curling donne: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Stati Uniti-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, fase a girone unico
14:46 – Snowboard donne: finale snowboard cross
16:00 – Pattinaggio di velocità uomini: finale 10.000 metri (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
16:00 – Skeleton donne: singolo, 1ª run (Valentina Margaglio);
17:48 – 2ª run
19:00 – Pattinaggio di figura uomini: finale singolo, programma libero (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)
19:05 – Curling uomini: Italia-Germania, fase a girone unico
19:30 – Skeleton uomini: singolo, 3ª run (Amedeo Bagnis);
21:05 – 4ª run
19:30 – Snowboard uomini: finale halfpipe
21:10 – Hockey su ghiaccio donne: Italia-Stati Uniti, quarti di finale