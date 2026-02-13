venerdì 13 Febbraio 2026

Che medaglie vincerà oggi l’Italia? Il programma olimpico

Si parte col curling, si finisce con l'hockey. Ci sono lo sci di fondo maschile, la finale sprint 10 km del biathlon e quella femminile dello snowboard cross. E un sacco di altre cose

ROMA – Dopo l’abbuffata di medaglie di ieri, oggi è un’altra giornata di grandi gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ecco il programma:

09:05 – Curling uomini: Italia-Gran Bretagna, fase a girone unico
10:00 – Snowboard donne: snowboard cross, seeding run 1 (Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli);
10:55 – Seeding run 2
11:45 – Sci di fondo uomini: finale 10 km tecnica libera (Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini
12:10 – Hockey su ghiaccio uomini: Italia-Slovacchia, fase a gironi
13:30 – Snowboard donne: snowboard cross, ottavi di finale;
14:03 – quarti di finale
14:24 – semifinali
14:00 – Biathlon uomini: finale sprint 10 km (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)
14:05 – Curling donne: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Stati Uniti-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, fase a girone unico
14:46 – Snowboard donne: finale snowboard cross
16:00 – Pattinaggio di velocità uomini: finale 10.000 metri (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
16:00 – Skeleton donne: singolo, 1ª run (Valentina Margaglio);
17:48 – 2ª run
19:00 – Pattinaggio di figura uomini: finale singolo, programma libero (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)
19:05 – Curling uomini: Italia-Germania, fase a girone unico
19:30 – Skeleton uomini: singolo, 3ª run (Amedeo Bagnis);
21:05 – 4ª run
19:30 – Snowboard uomini: finale halfpipe
21:10 – Hockey su ghiaccio donne: Italia-Stati Uniti, quarti di finale

