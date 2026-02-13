L’oroscopo di venerdì 13 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
In famiglia c’è sempre qualcosa da dire e su cui discutere: prudenza e pazienza. Cerca di dedicare il tuo tempo a ciò che ti piace per superare le tue piccole ansie…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Ti avvii verso soluzioni importanti e positive. Gli incontri che avvengono da qui a pochi giorni possono essere molto importanti.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
E’ una giornata interessante per il lavoro e per l’amore; tutto si sta muovendo attorno a te in maniera positiva, e questo porta ottimismo e volontà di azione.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
L’amore va in secondo piano perché in questo periodo t’interessa molto di più risolvere problemi personali, economici e persino legali. Capita di vivere momenti di forte tensione oppure di alzarsi al mattino con la sensazione di non aver dormito bene.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
E’ un periodo impegnativo, soprattutto per chi ha un’attività in proprio o un contratto in scadenza. Le coppie deboli possono subire un contraccolpo, e inoltre chi ha un conto aperto con un ex dovrà discutere o mostrare più disponibilità.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Posso dire che questa è una tornata dalla tua parte, favorito l’amore; vita professionale in grande recupero, progetti! Complicazioni possono essere superate facilmente in una giornata nel complesso interessante.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Favorita la nascita di un nuovo amore, ma è anche importante in questo periodo sviluppare le nuove opportunità. Oggi puoi affrontare quasi tutto.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Attenzione nei viaggi, nei contatti: in questi giorni è facile perdere le staffe anche in amore. Giornata che lascia un po’ a desiderare, qualche noia proprio nell’ambito del lavoro.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Novità per la riuscita professionale: arrivano soldi ed è sicuramente il momento di osare. Attrazioni fisiche. Viaggi favoriti.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Se lavori in proprio guadagni di più. Chi si chiude in casa, non ottiene. Per i sentimenti fase di recupero.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Rafforzata la tua voglia di amare, entro qualche settimana può arrivare una bella notizia se hai fatto richiesta nel passato, soprattutto nell’ambito del lavoro.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Ora hai bisogno di delegare qualcosa, di farti aiutare. Casa da riorganizzare, c’è molto disordine. Nuove conoscenze comunque intriganti.