venerdì 13 Febbraio 2026

L’oroscopo di venerdì 13 febbraio 2026

Data pubblicazione: 13-2-2026 ore 8:08Ultimo aggiornamento: 13-2-2026 ore 8:08

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

In famiglia c’è sempre qualcosa da dire e su cui discutere: prudenza e pazienza. Cerca di dedicare il tuo tempo a ciò che ti piace per superare le tue piccole ansie…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Ti avvii verso soluzioni importanti e positive. Gli incontri che avvengono da qui a pochi giorni possono essere molto importanti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

E’ una giornata interessante per il lavoro e per l’amore; tutto si sta muovendo attorno a te in maniera positiva, e questo porta ottimismo e volontà di azione.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

L’amore va in secondo piano perché in questo periodo t’interessa molto di più risolvere problemi personali, economici e persino legali. Capita di vivere momenti di forte tensione oppure di alzarsi al mattino con la sensazione di non aver dormito bene.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ un periodo impegnativo, soprattutto per chi ha un’attività in proprio o un contratto in scadenza. Le coppie deboli possono subire un contraccolpo, e inoltre chi ha un conto aperto con un ex dovrà discutere o mostrare più disponibilità.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Posso dire che questa è una tornata dalla tua parte, favorito l’amore; vita professionale in grande recupero, progetti! Complicazioni possono essere superate facilmente in una giornata nel complesso interessante.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Favorita la nascita di un nuovo amore, ma è anche importante in questo periodo sviluppare le nuove opportunità. Oggi puoi affrontare quasi tutto.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Attenzione nei viaggi, nei contatti: in questi giorni è facile perdere le staffe anche in amore. Giornata che lascia un po’ a desiderare, qualche noia proprio nell’ambito del lavoro.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Novità per la riuscita professionale: arrivano soldi ed è sicuramente il momento di osare. Attrazioni fisiche. Viaggi favoriti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se lavori in proprio guadagni di più. Chi si chiude in casa, non ottiene. Per i sentimenti fase di recupero.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Rafforzata la tua voglia di amare, entro qualche settimana può arrivare una bella notizia se hai fatto richiesta nel passato, soprattutto nell’ambito del lavoro.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ora hai bisogno di delegare qualcosa, di farti aiutare. Casa da riorganizzare, c’è molto disordine. Nuove conoscenze comunque intriganti.



























































