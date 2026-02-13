Meteo, le previsioni di venerdì 13 febbraio 2026

(da ilMeteo.it)

NORD

Temporanea fase più stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo sarà irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. In serata il tempo peggiorerà a partire dal Nordovest verso il Nordest. Venti forti di Libeccio sul Mar Ligure che sarà molto mosso o anche agitato, più deboli sull’Adriatico.

CENTRO e SARDEGNA

Breve fase con un’atmosfera più stabile. La giornata sarà contrassegnata da condizioni di tempo parzialmente soleggiato, il cielo infatti si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Soltanto verso sera arriverà un nuovo peggioramento che dalla Sardegna raggiungerà rapidamente Toscana, Umbria e Lazio nella notte. Venti: dai settori occidentali a quelli meridionali.

SUD e SICILIA

Atmosfera più stabile. In questa giornata il tempo sarà compromesso dalle piogge ancora sulla Calabria tirrenica, soprattutto al mattino. Sul resto delle regioni il sole sarà più presente dato che splenderà in un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Soltanto in nottata il tempo peggiorerà nuovamente a partire dalla Sicilia. Venti moderati o forti, mari molto mossi, grosso il Tirreno.