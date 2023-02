VIDEO | Il coming out del calciatore Jakub Jankto: “Sono omosessuale, non voglio più nascondermi”

BOLOGNA – “Voglio vivere la mia vita in libertà. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi“. A fare coming out, con un video e un messaggio che non usa tanti giri di parole, è il calciatore ceco Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga in prestito dal Getafe ed ex Udinese e Sampdoria. La rivelazione è di oggi: il calciatore ha scelto di uscire allo scoperto con un video in cui è ripreso frontalmente in primo piano, su sfondo tutto nero, e dice poche ma chiare parole in inglese (nel video ci sono i sottotitoli in cecoslovacco): “Come tutti gli altri, Ho i miei punti di forza. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che lo svolgo come meglio posso, da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, Anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizi. Senza violenza. MA con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”.

Non sono molti i calciatori in attività che fino a oggi hanno rivelato al mondo di essere gay. In Europa sono pochi, pochissimi, si contano sulle dita di una mano. Ecco perchè l’uscita pubblica di Jankto non è affatto una cosa scontata. Nel mondo del calcio l’omosessualità resta ancora un grande tabù. E forse il messaggio del centrocampista è anche per loro, per invitare tutti a rompere il muro dei pregiudizi anche tra chi pratica il calcio come sport e come lavoro.