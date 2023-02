Regionali Lazio e Lombardia, per i primi exit poll vince il centrodestra

di Emanuele Nuccitelli, Marco Sacchetti, Michele Bollino

ROMA – Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, è avanti con una percentuale tra il 50,5 e il 54,5%. Segue lo sfidante di centrosinistra, Alessio D’Amato, con il 30-34%. Ultima l’esponente del M5S, Donatella Bianchi, al 10,5-14,5%. Sono questi i risultati del primo exit poll realizzati dal consorzio Opionio per la Rai. Quarta in ordine di preferenze c’è la candidata a governatrice del Lazio Rosa Rinaldi di Unione popolare, con una percentuale tra l’1 e il 3%. La copertura è pari all’80% del campione.

Destra avanti anche il Lombardia con Attilio Fontana tra il 49,5% e il 53,5%. Segue Pierfrancesco Majorino tra il 33 e il 37%, Letizia Moratti tra il 9,5 e il 13,5%. La candidata di Unione popolare Mara Ghidorzi è data tra l’1 e il 3%.

REGIONALI LOMBARDIA, L’AFFLUENZA CROLLA AL 41%, 30 PUNTI IN MENO DEL 2018

Crolla l’affluenza alle elezioni regionali in Lombardia. Il dato è infatti del 41,54%, calcolato finora per 928 comuni sui 1.504 totali della regione. Un dato in forte calo rispetto al 73,1% del 2018, quando si votava solo di domenica, e che fa segnare un nuovo record negativo.



L’affluenza più bassa alle elezioni regionali, infatti, fino a questo momento era stata registrata nel 2010, con il 71,9% di votanti. La provincia dove finora si è votato di più è Brescia: 45,55% (113 comuni su 205). Fanalino di cosa Mantova 35,81% (21 comuni su 64). Male Milano, roccaforte del centrosinistra in regione: 41,18% con 52 comuni su 133.