Eurolls in fiera con la divisione industriale per la meccanica

ROMA – Con un’ottica che lega strettamente l’aspetto commerciale alla ricerca tecnologica, la friulana Eurolls ha partecipato alla fiera ‘Fornitore Offresi’ che si è appena chiusa a Lariofiere, a pochi chilometri da Como. Si tratta di una vetrina giovane, fondata nel 2009, per fare sistema dal distretto metalmeccanico comasco verso la filiera italiana e internazionale delle subforniture.



Il debutto all’esposizione lombarda è segnato dai prodotti della divisione che produce trattamenti e rivestimenti innovativi per la meccanica con l’obiettivo di rinforzare i componenti metallici, per aumentare la resistenza contro usura, corrosione. “Questa divisione è presente in Eurolls da circa vent’anni- spiega Matteo Querini, direttore Research & Development- ma oggi gode di nuove tecnologie che consentono un processo più pulito, sostenibile con uno smaltimento molto ridotto”.



Sono prodotti che rappresentano bene la vocazione di ricerca tecnologica che l’azienda udinese porta avanti da tempo. “Nel nostro ambito, ciò che ci contraddistingue- continua Querini- è la collaborazione con istituti di ricerca, come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) di Legnaro (Pd) con il quale abbiamo sviluppato dei brevetti e che ci fornisce macchine realizzate appositamente”. ‘Fornitore Offresi’ è una vetrina ricca di fermento e in rapida crescita, molto tecnica.