Venerdì 17 febbraio a Roma sciopero Atac, Roma Tpl e Cotral: a rischio bus, metro e treni

ROMA – Venerdì 17 febbraio l’organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO SCIOPERO

A Roma lo sciopero è programmato sull’intera rete Atac. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Lo sciopero riguarda anche la rete bus dell’esercente privato RomaTpl scarl.

Anche Cotral aderisce allo sciopero del 17 febbraio. In una nota l’azienda sottolinea che le corse bus saranno garantite fino alle 8.30 e dalle 17 e fino alle 20. Per quanto riguarda le linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo, il personale garantirà il servizio completo durante le fasce di garanzia, dall’inizio del servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

MODALITA’ DELLO SCIOPERO SULL RETI ATAC E ROMATPL

NOTTE 16/17 FEBBRAIO 2023

-non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

-garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

GIORNATA DEL 17 FEBBRAIO 2023

-garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

-non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

-non garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24

-non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

-garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

NOTTE 17/18 FEBBRAIO 2023

-non garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24

-garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

-non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

ACCESSIBILITA’

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

BIGLIETTERIE E PARCHEGGI

Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo. A bordo di tutti i veicoli del servizio di superficie Atac e RomaTpl e in tutte le stazioni metro è possibile pagare dirattamente il biglietto utilizzando carte di credito/debito

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

– la cancellazione delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei benti primari e dei combustibili;

– blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali;

– il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti;

– la necessità di modificare l’ossessionannte e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appati e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato;

– la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

– il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato;

– il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

– una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulla complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazio i datoriali di categoria