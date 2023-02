San Valentino, a Roma visite romantiche e gratuite tra le bellezze e la storia della città

ROMA – Festeggiare un San Valentino romantico attraverso una “visita-racconto” gratuita lungo le vie, nei musei e nei monumenti civici di Roma. È l’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che il 14 febbraio permetterà a tanti innamorati di trascorrere una giornata alla scoperta di amori celebri attraverso un ricco e vario programma.

Sarà narrato quello di Anita e Giuseppe Garibaldi al Museo della Repubblica Romana, e intrighi passionali, come quelli della famiglia di Augusto nell’area archeologica del Teatro di Marcello; l’amore attraverso i molteplici linguaggi dell’arte nel Museo di Roma e quello tra la ninfa Egeria e il secondo re di Roma Numa Pompilio tra le terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio. E ancora: un Napoleone

passionale, innamorato e geloso attraverso le lettere scritte alla sua Joséphine al Museo

Napoleonico e il sentimento dell’amore attraverso un percorso di immagini e suggestioni al

Museo Bilotti. Non mancheranno, infine, curiosità sugli amori “bestiali” che saranno di

scena nel Museo di Zoologia.

Le attività sono gratuite per tutti previa prenotazione allo 060608 (dalle 9 alle 19), sino a esaurimento dei posti disponibili. Ingresso ai siti archeologici e ai Musei secondo tariffazione vigente.

PROGRAMMA DEL 14 FEBBRAIO

L’amore mercenario in Campomarzio

Un itinerario nella Roma cortigiana tra testimonianze letterarie e ricostruzioni storiche per

svelare gli amori venali e il cuore profano della sacra Urbe.

A cura della Sovrintendenza Capitolina con Zétema Progetto Cultura

Appuntamento: Via di Ripetta, ingresso chiesa di San Rocco, ore 10

Itinerari Urbani: un percorso nella Street art a Garbatella

Un percorso itinerante tra i principali interventi di Street art nello storico quartiere della

Garbatella, a partire da lavori ormai emblematici fino alle opere più recenti. A cura di Salvatore Vacanti con i volontari del progetto di Servizio Civile Universale “Street

art a Roma”

Appuntamento: uscita della Stazione Metro B Garbatella, ore 10

Forte come la morte: amori, passioni, affetti nelle sepolture del Verano

Un excursus sul mondo degli affetti della società romana fra la seconda metà del XIX

secolo e la prima metà del XX, e della coeva temperie artistica, attraverso alcune delle

sepolture monumentali più significative del Verano e le storie che raccontano.

A cura di Giovanna Gozzi

Appuntamento: Cimitero monumentale del Verano, piazzale del Verano 1, ingresso

monumentale, ore 11

Garibaldi e Anita, 1849; un amore ai tempi della repubblica

Un incontro romantico, una passione vivida, una vita avventurosa vissuta con intensità nelle

terre d’oltre oceano, e poi gli ideali di libertà e autodeterminazione da condividere anche a

costo di straordinari pericoli e privazioni: due cuori nella tempesta della rivoluzione romana

del 1849.

A cura di Mara Minasi e delle Volontarie SCU

Museo Repubblica Romana, ore 11

Egeria e Numa Pompilio, storia di un amore riuscito.

Itinerario lungo le pendici del Celio, tra via delle Camene, viale delle terme di Caracalla e

piazzale Numa Pompilio dove gli autori antichi collocano la scena dei fatti che videro

protagonista l’amore tra la ninfa Egeria e il secondo re di Roma Numa Pompilio.

A cura della Sovrintendenza Capitolina con Zétema Progetto Cultura

Appuntamento: tra viale delle terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio (area del

parco), ore 12.

Il mito dell’Amore: elementi decorativi simbolici alla Casina delle Civette

Nella splendida cornice della Casina delle Civette, saranno evocati amori mitologici

attraverso gli elementi che animano le straordinarie vetrate: la farfalla di Amore e Psiche, il

cigno della regina Leda, il pavone della ninfa Io e le rose di Venere e Adone.

A cura di Gaia Dammacco

Casina delle Civette, ore 14.30

Amori nella famiglia di Augusto

Gli amori e gli affetti di Augusto sullo sfondo della corte imperiale, dove si consumavano

intricati rapporti di passione e potere.

A cura di Stefania Pergola

Area archeologica del Teatro di Marcello (via del Teatro di Marcello), ore 14.30

Il corteggiamento durante i giochi

Attraverso le testimonianze di illustri spettatori antichi si racconteranno gli spettacoli del

circo e le passioni e le emozioni del pubblico che assisteva alle corse.

A cura di Marialetizia Buonfiglio

Area archeologica del Circo Massimo (piazza di Porta Capena), ore 14.30

Ponte Milvio tra battaglie e promesse d’amore

Alla scoperta di Ponte Milvio attraverso epigrafi, elementi decorativi, stampe e disegni che

ne documentano le vicende dalle origini ad oggi. Negli ultimi anni il ponte è diventato luogo

di promesse d’amore affidate a lucchetti e messaggi amorosi che creano nuovi e insidiosi

problemi di conservazione.

A cura di Zètema

Appuntamento: Torretta del ponte, lato via Capoprati, viale di Tor di Quinto, ore 15.00

Zitelle e malmaritate nel rione Pigna

Un itinerario nel Rione Pigna, tra la Confraternita delle convertite di S. Marta e la chiesa di

S. Maria sopra Minerva, per conoscere la sorte delle malmaritate e quella delle zitelle che

ogni 25 marzo, per secoli, hanno sfilato in processione per ottenere una dote.

A cura di Vanessa Ascenzi

Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino della Minerva, ore 15.30

Il tocco di Amore. I molteplici linguaggi dell’arte

La Psiche di Tenerani con possibilità di esplorazione tattile del busto in marmo di Vittoria

Caldoni.

A cura di Giulia Macaluso, Alessandra Cicogna, con la collaborazione di Simonetta Baroni

Museo di Roma a palazzo Braschi, ore 16.00

“Pensami, scrivimi due volte al giorno…”

Un Napoleone passionale, innamorato e geloso scrive queste e molte ben più sorprendenti

parole nelle lettere alla sua Joséphine.

A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli

Museo Napoleonico, ore 16.30

Amori…bestiali

Una visita alle sale di “Amori bestiali” del Museo introdurrà i visitatori nel regno animale.

Danze, combattimenti e particolari metodi di riproduzione sono alcune delle curiose

strategie messe in campo dalle specie animali per trovare il partner giusto.

A cura di Carla Marangoni e dei Volontari SCU

Museo di Zoologia, ore 17.00 e ore 18.00, (età consigliata dai 12 anni)

Suggestioni d’amore al Museo

Il sentimento dell’amore attraverso un percorso di immagini e suggestioni.

Videoinstallazione a cura di Ileana Pansino con Valeria Paci

Museo Carlo Bilotti