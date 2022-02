ROMA – Sono 51.959 i nuovi casi di Covid in Italia per 462.881 tamponi tra molecolari e antigenici e 191 decessi. Il tasso di positività è all’11,2% in aumento rispetto al 10,1% di ieri. I decessi odierni sono 191 (ieri 269), per un totale di 151.015 vittime da febbraio 2020.

Continua la discesa delle ospedalizzazioni: ammontano a 1.190 le terapie intensive, 33 in meno rispetto a 24 ore fa, mentre sono 16.060 i ricoveri ordinari (-250).