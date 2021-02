In Emilia-Romagna due valanghe su Monte Cusna e Cimone

BOLOGNA – Due valanghe in Emilia-Romagna in tarda mattinata, una sul Cimone (provincia di Modena) ed una sul Monte Cusna (provincia di Reggio Emilia) dove in entrambi i casi era presente un vento fortissimo. La prima ha coinvolto tre persone, “due si sono auto soccorse e poi sono state intercettate dalla motoslitta dei Carabinieri che le ha portate nell’ambulatorio delle piste. Una terza persona invece l’abbiamo estratta morta” dalla neve, spiega alla Dire il Soccorso alpino regionale.

Le operazioni di soccorso sul monte Cusna, invece, hanno subito dei rallentamenti a causa del vento fortissimo. Gli elicotteri non sono riusciti ad arrivare in quota, e gli operatori del Soccorso alpino hanno fatto sapere di essere saliti con gli sci e le pelli di foca, perché la seggiovia non riusciva ad andare in moto, avendo “sistemi di sicurezza tali per cui se il vento va oltre una determinata velocità non è possibile la partenza”. Tre le persone coinvolte dalla valanga raggiunte “dalle squadre. Sono coscienti sembra non abbiano riportato traumi, ma il personale sanitario li sta valutando. Prosegue la bonifica del distacco valanghivo per accertare non vi siano altre persone”, fanno sapere dal Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna.