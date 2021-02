VIDEO | Dopo la campanella il commosso congedo di Conte, tra gli applausi

ROMA – Dopo il passaggio della campanella che segna l’insediamento del nuovo governo a Palazzo Chigi, l’ormai ex premier Giuseppe Conte si congeda dalla sede di governo con il saluto del picchetto militare dei Granatieri di Sardegna. Conte, visibilmente commosso, al termine degli onori militari nel cortile di palazzo Chigi, chiama vicino a sé la compagna Olivia Paladino. Dalle finestre del palazzo si affacciano decine di dipendenti che gli riservano un lungo applauso, al quale Conte risponde con un caloroso saluto. Vicino c’é anche il portavoce Rocco Casalino, anche lui provato emotivamente. Quindi Conte e Paladino lasciano la sede del governo, mentre un gruppo di sostenitori in strada grida slogan in favore dell’ex premier. E molti sono anche i saluti e i ringraziamenti il premier dimissionario sta ricevendo sui social, dove in breve #GiuseppeConte è diventato trending topic.

Potrei dire che non ho pianto, ma mentirei.

Grazie Presidente per tutto quello che ha fatto per questo Paese. 🇮🇹

Chi ha fatto del bene non viene mai dimenticato. #Conte #GiuseppeConte #GovernoDraghi #ConteOut @GiuseppeConteIT pic.twitter.com/f7SMrER78D — sabri.bernardi⚓ (@SabriBernardi) February 13, 2021

@GiuseppeConteIT grazie di tutto presidente, il migliore,il primo e unico per cui provo tanta stima e affetto! Arrivederci #Conte #GiuseppeConte pic.twitter.com/UWt4OnYjkx — SilviaAM⚓️🤍🖤 (@sissiisissi2) February 13, 2021

Presidente, prometta che questo è solo un arrivederci.

Abbiamo creduto in lei, crediamo in lei crederemo sempre in lei.

Le persone che la stimano e la amano l’aspetteranno con fiducia e impazienza.



Grazie 🇮🇹#GiuseppeConte pic.twitter.com/u86oZyALcI — Susy_Designer (@SusyVelotti) February 13, 2021

