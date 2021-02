VIDEO | Draghi e i 23 ministri hanno giurato al Quirinale

ROMA – “Il Governo ha prestato giuramento questa mattina al Palazzo del Quirinale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professore Mario Draghi, e i Ministri hanno giurato nelle mani del Presidente della Repubblica pronunciando la formula di rito. Erano presenti, in qualità di testimoni, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Cons. Ugo Zampetti, e il Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, Generale Roberto Corsini”. Si legge in una nota del Quirinale. Mascherina FFp2, distanziamento e abito scuro per il neo premier e la sua squadra, formata da 23 ministri, hanno caratterizzato la cerimonia. La fiducia al Governo si voterà prima al Senato e poi alla Camera. Al Senato l’appuntamento è previsto per mercoledì alle ore 10. Alla Camera giovedì (orario tra le 10 e le 11).

Ecco la lista dei ministri del nuovo governo:

Ministero dell’Interno: Luciana Lamorgese

Ministero della Salute: Roberto Speranza

Ministero della Giustizia: Marta Cartabia

Ministero della Difesa: Lorenzo Guerini

Ministero dell’Economia e delle Finanze: Daniele Franco

Ministero dello Sviluppo Economico: Giancarlo Giogetti

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Luigi Di Maio

Ministero della Transizione ecologica : Roberto Cingolani

Ministero dell’Istruzione: Patrizio Bianchi

Ministero dell’Università e della Ricerca: Cristina Messa

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: Andrea Orlando

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: Stefano Patuanelli

Ministero della Pubblica amministrazione: Renato Brunetta

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Enrico Giovannini

Ministero della Cultura: Dario Franceschini

Ministero per il Sud e la Coesione sociali: Mara Carfagna

Ministero per le Pari Opportunità: Elena Bonetti

Ministero per la Disabilità e la Famiglia: Erika Stefani

Ministero delle Politche giovanili: Fabiana Dadone

Ministero del Turismo: Massimo Garavaglia

Ministero dell’Innovazione tecnologica: Vittorio Colao

Ministero per le Autonomie: Mariastella Gelmini

Ministero delle Riforme: Federico D’Incà

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Roberto Garofoli

ESECUTIVO DRAGHI CON 8 MINISTRI TECNICI E 15 POLITICI

Il nuovo governo Draghi unisce ministri tecnici e politici. Ventitré i dicasteri assegnati, otto a tecnici e quindici ai politici così spartiti: quattro al M5S, tre al PD, Lega e Forza Italia, uno a Leu e Italia Viva.

I tecnici sono: Vittorio Colao all’Innovazione tecnologica, Luciana Lamorgese agli Interni, Marta Cartabia alla Giustizia, Daniele Franco all’Economia, Roberto Cingolani alla Transizione ecologica, Enrico Giovannini alle Infrastrutture, Patrizio Bianchi all’Istuzione, Cristina Messa all’Università.

I quattro ministri del M5S: Federico D’Incà ai Rapporti con il Parlamento, Fabiana Dadone alle Politiche giovanili, Luigi Di Maio agli Esteri, Stefano Patuanelli all’Agricoltura.

Tre del PD: Andrea Orlando al Lavoro, Dario Franceschini alla Cultura, Lorenzo Guerini alla Difesa.

Tre di Forza Italia: Renato Brunetta alla Pubblica Amministrazione, Maria Stella Gelmini agli Affari regionali, Mara Carfagna al Sud.

Tre della Lega: Erika Stefani alle Disabilità, Massimo Garavaglia al Turismo, Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico.

Uno di Italia Viva (Elena Bonetti alle Pari Opportunità) e uno a Leu (Roberto Speranza alla Salute).

MARIO DRAGHI CONFERMA 9 MINISTRI DEL CONTE 2

Sono sette i ministri che il nuovo premier Mario Draghi ha confermato nello stesso dicastero rispetto al Conte 2, altri due hanno cambiato ministero.

Le conferme riguardano due del M5S (Federico D’Inca’ ai Rapporti con il Parlamento, Luigi Di Maio agli Esteri), due del PD (Dario Franceschini alla Cultura, Lorenzo Guerini alla Difesa), uno di Italia Viva (Elena Bonetti alle Pari Opportunita’), uno di Leu (Roberto Speranza alla Salute) e un tecnico Luciana Lamorgese all’Interno.

In più ci sono Stefano Patuanelli che resta ministro ma passa dallo Sviluppo economico all’Agricoltura e Fabiana Dadone che passa dalla Pubblica amministrazione alle Politiche giovanili.